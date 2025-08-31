31 de agosto de 2025 Inicio
Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La Matanza

Candela Santa María había fallecido tras recibir un disparo en un intento de robo cuando llegó a levantar un pasajero, el cual le había tendido una trampa. El sospechoso era Rodrigo López, quien era el señalado por familiares y amigos. Investigan si se quitó la vida.

Candela tenía 24 años.

En medio de la investigación por el crimen de Candela Santa María en La Matanza, la Policía encontró muerto a Rodrigo López, quien era el máximo sospechoso por la muerte. La familia de la víctima había dicho en los medios que ya tenían identificado al supuesto asesino y él se habría quitado la vida.

El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.
El máximo apuntado por el asesinato de Candela de 24 años, le había dicho a sus familiares: “Me mandé una cagada y me busca la Policía”, pero previamente en su cuenta de Facebook había publicado un mensaje distinto: “Quiero que sepan que yo no tuve nada que ver con lo de Cande, quiero que sepan eso”.

En la causa interviene el fiscal Diego Rulli, de la Unidad de Homicidios de La Matanza e investigará si Piñón, según apodan sus amigos y familiares, se quitó la vida.

La familia de Candela había hablado en TN: “Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compro un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”.

En tal sentido, explicó: “Le robó el celular, no el auto, y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”. Ante esta situación, el fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, ya ordenó medidas en el marco de la causa. Luego de esto, se habría quitado la vida.

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Una joven de 24 años, quien trabajaba de chofer de una aplicación, aceptó un viaje y cuando llegó a levantar al pasajero se dio cuenta que se trataba de un intento de robo. Le dispararon para robarle el celular y la mataron. Los familiares de la víctima cortaron la calle para pedir Justicia.

La víctima fue identificada como Candela Santa María y viajó hasta González Catán para hacer un viaje. “Le hicieron la cama”, contó Fernando, su primo, en diálogo con TN. La chica llegó a Calderón de la Barca y La Bastilla, pero no la esperaba el pasajero, sino un hombre con un arma.

Según contaron los familiares, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos, que se lo había comprado recientemente y que aún estaba pagando en cuotas. Por eso trabajando como conductora para poder tener dinero extra y cancelar la deuda.

