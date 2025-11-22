22 de noviembre de 2025 Inicio
Murió la nena baleada en Tucumán y los vecinos incendiaron la casa del presunto asesino

Zoe Robledo jugaba en la puerta de su hogar en el barrio San Cayetano cuando un grupo de jóvenes la atacó a balazos. Los cuatro fueron detenidos.

Por
Zoe Robledo, la nena de siete años que el jueves recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba frente a su casa en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán, falleció este viernes en el Hospital de Niños, donde se encontraba internada. Un grupo de vecinos enfurecidos, incendió la casa de uno de los presuntos involucrados. Hay cuatro detenidos por el crimen.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

El lamentable hecho ocurrió cerca de las 16, cuando la nena jugaba junto a otros menores frente a su casa, sobre la calle Ricardo Rojas. En ese momento, un grupo de jóvenes llegó al lugar y uno de ellos, apodado "El Chueco", ante la arenga y los gritos de sus compañeros, extrajo un arma y comenzó a disparar. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la niña, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona por familiares y luego derivada al Hospital de Niños, donde estuvo más de un día internada, hasta que falleció.

Los atacantes, por su parte, huyeron rápidamente. Sin embargo, dos de ellos fueron detenidos enseguida: un joven de 19 años y un adolescente de 16, conocido como "Ratón". Luego, durante la madrugada del sábado, la Policía dio con los otros dos, entre ellos El Chueco.

La Policía de Tucumán detuvo a cuatro personas por el crimen de Zoe.

La Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal, que conduce Pedro Gallo, acusó a ambos por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa y en calidad de coautores, una figura que se agravará tras la muerte de la menor.

Si bien todavía la investigación no determinó el motivo del ataque, se baraja la posibilidad de que se trate de un mensaje relativo a cuestiones de drogas, debido a los antecedentes de la madre de la nena asesinada.

Tras confirmarse la muerte de Zoe, un grupo de vecinos del barrio San Cayetano incendió la casa de los presuntos asesinos.

