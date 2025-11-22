22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

La mujer de 91 años fue sorprendida mientras estaba acostada en su domicilio y le robaron joyas, adornos y ahorros.

Por
Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Redes sociales

Una mujer de 91 años fue víctima de un robo violento mientras dormía en su domicilio ubicado en Boulogne, en el partido de San Isidro. Los delincuentes ingresaron al romper la reja, la amordazaron y ataron para poder robarle joyas, adornos que tenía a la vista y ahorros en efectivo.

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.
Te puede interesar:

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

La hija de la víctima contó que el ingreso al lugar se dio luego de las 3 de la madrugada desde el patio de la propiedad. Viviana relató a TN: “Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Se probaron hasta sus zapatillas. Y como calza 41 se las llevaron”.

Pero la mujer pudo reaccionar y pedir ayuda: “Mi mamá se pudo desatar, por suerte, y sacarse una cinta negra con la que le habían atado la cara. Después, nos llamó a nosotros, llamamos a la Policía, que ya estuvo acá. Estamos esperando que vengan los peritos, porque si no vienen los peritos, yo no puedo ordenar nada”.

“Nada los detiene. Lamentablemente no, porque no es la primera vez que pasa. Ya habían entrado pateando la puerta. Justamente el día que fueron las elecciones donde ganó el señor (Javier) Milei, también entraron y agregamos rejas por todos lados”, agregó.

Por último, Viviana indicó que quiere hacer público el caso para que se genere más rápido el trabajo judicial y la presencia de peritos. “A los 91 años no tiene derecho a tener que pasar por todo esto. Y después, para tener donde dormir”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Zoe Robledo falleció en el Hospital de Niños tras ser atacada a balazos en la puerta de su casa en Tucumán.

Murió la nena baleada en Tucumán y los vecinos incendiaron la casa del presunto asesino

Las llamas fueron contenidas por el matafuegos.

Video: así se incendiaba un auto en una estación de servicio en Corrientes

La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

El conductor que mató a una familia tenía libertad condicional por narcotráfico.

Quién es el conductor que mató a una familia en la Ruta 22 en Neuquén: tenía libertad condicional por narcotráfico

La jubilada desaparecida tiene 80 años.

Desesperación: otra jubilada de 80 años es buscada en Chubut tras el temporal

Rating Cero

Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

“El encanto del champán” narra la historia de Sydney Price (Kelly), una ambiciosa ejecutiva en ascenso que obtiene la gran oportunidad de su vida: liderar la adquisición de Château Cassell, una prestigiosa casa de champagne situada en el corazón de la región de Champagne, Francia.
play

Estreno romántico navideño: cuál es la trama de El encanto del champán, la película tendencia de Netflix

Wanda nombró a La Reini como su reemplazo.

Wanda Nara nombró a una participante de MasterChef Celebrity como su sucesora

¿Nace el amor entre dos participantes de Masterchef?

Bombazo: aseguran que nació un nuevo romance entre dos participantes de Masterchef

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

últimas noticias

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Hace 7 minutos
Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

Hace 34 minutos
Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Hace 1 hora
Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Hace 1 hora
Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

Hace 1 hora