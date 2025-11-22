Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía La mujer de 91 años fue sorprendida mientras estaba acostada en su domicilio y le robaron joyas, adornos y ahorros. Por







Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo. Redes sociales

Una mujer de 91 años fue víctima de un robo violento mientras dormía en su domicilio ubicado en Boulogne, en el partido de San Isidro. Los delincuentes ingresaron al romper la reja, la amordazaron y ataron para poder robarle joyas, adornos que tenía a la vista y ahorros en efectivo.

La hija de la víctima contó que el ingreso al lugar se dio luego de las 3 de la madrugada desde el patio de la propiedad. Viviana relató a TN: “Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Se probaron hasta sus zapatillas. Y como calza 41 se las llevaron”.

Pero la mujer pudo reaccionar y pedir ayuda: “Mi mamá se pudo desatar, por suerte, y sacarse una cinta negra con la que le habían atado la cara. Después, nos llamó a nosotros, llamamos a la Policía, que ya estuvo acá. Estamos esperando que vengan los peritos, porque si no vienen los peritos, yo no puedo ordenar nada”.

“Nada los detiene. Lamentablemente no, porque no es la primera vez que pasa. Ya habían entrado pateando la puerta. Justamente el día que fueron las elecciones donde ganó el señor (Javier) Milei, también entraron y agregamos rejas por todos lados”, agregó.

Por último, Viviana indicó que quiere hacer público el caso para que se genere más rápido el trabajo judicial y la presencia de peritos. “A los 91 años no tiene derecho a tener que pasar por todo esto. Y después, para tener donde dormir”, concluyó.