Los rosarinos reclaman justicia y seguridad: "Uno sale y no sabe si no va a regresar en un cajón de madera"

"Esperábamos que venga más gente, sin dudas muchos no vinieron por miedo y porque no hay transporte público. Mañana los chicos no van a ir a la escuela por temor. Yo soy chofer de colectivo y todos los compañeros tenemos miedo e incertidumbre. Le puede tocar a cualquiera, mataron a dos compañeros, balearon varios coches ", explicó un hombre, que se encontraba con su mujer y sus hijos, en diálogo con Hernán Nucera .

En la movilización estuvo un trabajador de estación de servicio, que se refirió al homicidio de Bruno Bussanich, el joven de 25 años acribillado en la noche del sábado: "Estoy acá por lo que le pasó al playero. Trabajé de noche, tuve que cerrar y no se puede seguir así. ¡No había nadie en la calle! Yo tengo mi hija, mi mujer, mi casa. Se vive con miedo. Está todo paralizado".

"¡Rosario dice basta! ¡Federales ya!", expuso un cartel que tenía una señora, que ante el micrófono de La voz de la calle aseguró que "es un problema muy grande, están matando a gente inocente. El chico que mataron en la estación de servicio tenía 25 años y trabajaba hace dos meses. No podemos salir ni de noche ni de día. Estoy acá por mis hijos y los de los demás. ¡Exigimos justicia! ¿Pullaro dónde estás? Te necesitamos acá con el pueblo".

En la misma línea, una mujer remarcó que "Rosario está convertido en un infierno" y expuso el sentimiento de los ciudadanos: "No se puede más, mañana puedo ser yo u otra chica. Ellos saben donde está la inmundicia. Nosotros somos un número, no les importa. Lo que hicieron con el playero es aberrante. Me da miedo porque uno sale y no sabe si no va a regresar en un cajón de madera. No tenés respaldo de la policía y la política".

"La ciudad está paralizada"

Rosario marcha en el Monumento Los vecinos reunidos en el Monumento Nacional a la Bandera.

Ante los asesinatos de dos taxistas, un chofer de colectivo y un playero de una estación de servicio, la ciudad de Rosario se encuentra sin servicio de transporte público, de taxis entre las 22 y las 6, y desde las 22 no habrá atención en las gasolineras. Por el momento, no hubo novedades sobre qué ocurrirá con el dictado de clases.

"No hay ninguna autoridad del Estado ni de los sindicatos que haya determinado que el lunes no habrá clases en Rosario. A diferencia del transporte público, la UTA dijo que se prolonga el paro. Va a ser difícil para la gente llevar a los colegios porque no habrá colectivos ni taxis", explicó el periodista de C5N.

"La ciudad estará paralizada hasta que lleguen las fuerzas de seguridad nacional, que fueron anunciados por el gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro. Además, avisaron que habrá más requisas", detallaron desde Rosario.