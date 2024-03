El Gobierno confirmó que enviará a las fuerzas federales de seguridad a Rosario

Además, "las Fuerzas Armadas han sido facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la ley 24.059", detalla el texto.

Finalmente, desde el Gobierno remarcaron que hay una decisión de "enfrentar a la mafia del narcotráfico" y que "los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad".

La decisión llega luego de una seguidilla de brutales crímenes que incluyó asesinato de dos taxistas, Héctor Figueroa de 43 años y Alejandro Celentano de 32 años; un colectivero de la línea K gravemente herido tras ser baleado en la cabeza; y la muerte de un playero de una estación de servicio. Además, dos mensajes con amenazas al gobernador y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni fueron dejados en distintas partes de la ciudad.

Por otro lado, en este marco de terror, varios atacantes balearon el frente de la comisaría 15° de la ciudad santafesina con el fin de dar un mensaje con tintes mafiosos.

El Gobierno respaldará a Pullaro para enfrentar a "las mafias y el narcocrimen"

Luego de que un playero fuera asesinado en Rosario y en el lugar se encontrara una nota con amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el Gobierno nacional informó que envió fuerzas federales a la provincia para "combatir a las mafias vinculadas al narcotráfico".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció este domingo que los gobiernos nacional y provincial "están conformando un comité de crisis conjunto, se han enviando fuerzas federales, y se tomó la decisión de apoyar el enfrentamiento al delito, a todas estas mafias y al narcocrimen que existe en la ciudad de Rosario".

Guillermo Francos Guillermo Francos respaldó a Maximiliano Pullaro.

Para Francos, la escalada de violencia "no es algo nuevo, pero ha tomado un carácter inaceptable para el Estado de derecho. La decisión del Presidente ha sido apoyar y combatir a estas mafias del crimen organizado vinculadas al narcotráfico que están azotando a la población y que generan víctimas día a día", afirmó en Radio Rivadavia.

"Por los comentarios que hizo la ministra de Seguridad, Patrcia Bullrich, la decisión es que colaboren las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, no en tareas de represión porque la ley lo impide, pero sí en tareas de apoyo y eso será lo que se llevará adelante", concluyó.

Rosario: el Gobierno denunciará como "actos de terrorismo" cualquier hecho de violencia cometido en el ámbito público

En medio de la escalada de violencia narco en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este sábado que todos aquellos hechos de violencia cometidos en el ámbito público de esa ciudad santafesina serán denunciados como "actos de terrorismo", motivo por el cual los autores de esos delitos podrían recibir condenas por el doble de la pena prevista por la Ley.

"Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso", advirtió la funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza en una carta dirigida al diario La Capital de Rosario.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich volvió a hacer hincapié en la importancia de la lucha contra el narcotráfico. Télam

"Junto al señor gobernador (Maximiliano Pullaro) y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo", anunció Bullrich en su carta.

"El delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando", advirtió.

"Las fuerzas federales llegaron a Rosario con Berni"

El periodista especialista en policiales Claudio Berón recordó que durante la gestión de Sergio Berni como secretario de Seguridad, las fuerzas federales ya se habían dirigido a Rosario para combatir la ola de violencia en la ciudad. "Las fuerzas federales a Rosario llegaron con Berni", manifestó.

En tanto, en diálogo con La Voz de la Calle, por C5N, describió de qué se trata el Comité de Crisis elaborado por el Gobierno para Rosario. "Implica mucha Policía en las calles, mucha logística del Ejército y una especie de estado de cuidado permanente de la ciudad. Es una saturación", advirtió el comunicador, que vive en Rosario y se desempeñó como director de Radio Nacional.

También se refirió a la suspensión del servicio de colectivos y del funcionamiento de los taxis por la escalada de violencia: "La ciudad está paralizada. Estuve recorriendo la ciudad y los móviles no se ven. Rosario es una ciudad desierta desde hace dos días. No hay colectivos ni taxis, ni los va a haber. Nos enfrentamos a una situación política muy difícil".