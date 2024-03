Violencia narco: el escalofriante video del asesinato del playero en Rosario

Antes de ingresar a la oficina, el asesino dejó caer de su bolsillo un mensaje mafioso contra el gobierno de Maximiliano Pullaro. Luego entra a la oficina y ejecuta de tres disparos al trabajador. Tras el asesinato, el sicario se va corriendo del lugar del crimen y se sube a un auto.

La Justicia investiga los casos y entiende que los crímenes no tienen a las víctimas como personas vinculadas al crimen organizado, sino que fueron asesinadas en forma casual con el fin de dar un mensaje mafioso al gobierno santafesino.

"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes", indicó la carta dejada tras el crimen con la firma de "zona norte, zona sur, zona oeste unidos".

Asesinan a un playero en Rosario: los hechos

El homicidio se produjo antes de la medianoche del domingo, cuando una de las personas entró y le disparó al joven de 25 años. El asesino escapó en un automóvil chocado, con otros dos ocupantes a bordo.

Los investigadores hallaron un vehículo similar incendiado entre las calles Furlong y White, por lo que estiman que sería el mismo usado para el ataque. El rodado tenía las mismas características que las señaladas por los testigos del ataque a en la estación de servicio.

Al lado del auto quemado había una botella con combustible y hasta el lugar acudieron bomberos e integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI). Luego de consultar los registros se informó que el vehículo tenía pedido de captura activo por haber sido robado el 1 de diciembre en otra ciudad de Santa Fe.