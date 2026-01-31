Temporal en Mendoza: más de 10 personas rescatadas y masivos cortes de luz

La tormenta, que trajo granizo y vientos, generó un caos en la zona y provocó inundaciones en distintos puntos de la provincia.

El temporal en Mendoza dejó un caos en la ciudad.

La tormenta que trajo granizo y vientos en la ciudad de Mendoza generaron caos en la zona porque se inundó gran parte de la provincia y, además hubo distintos cortes de luz. Fueron 11 las personas rescatadas y continúan en la búsqueda para encontrar más personas.

Temporal en Mendoza: hubo granizo, árboles caídos y autos arrastrados por el agua

Según difundieron los medios locales, las precipitaciones comenzaron pasado el mediodía en varias localidades mendocinas. Hacia las 13:30 del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas en la provincia con una acumulación de agua de 20 a 50 milímetros o más.

Uno de los lugares más catastróficos fue la Ruta 40, a la altura de Anchoris, cuando sube la crecida arranca la trepadora para las tares. Pero el conductor de esa máquina estaba dentro de la misma cuando todo sucedió.

Al margen de eso, se registraron 11 rescates en cauces, zanjones y dique. El operativo fue desde Godoy Cruz con la Policía de la provincia.

En uno de los incidentes que se produjo por la tarde, cuatro menores de entre 13 y 14 años terminaro atrapados cuando estaban cerca de la orilla. El otro procedimiento que se desplegó fue porque había tres personas en situación de calle y, aunque no quisieron evacuar, lograron aceptar gente.

El temporal impactó en la energía y el agua potable durante la noche. Los servicios fueron normalizados, pero los equipos técnicos trabajaron a contra reloj.

Según el reporte de las 21 horas, Edemsa registraba 25.834 suministros afectados; la Cooperativa de Godoy Cruz informó 1.475 usuarios sin servicio; Edeste, 4.500; y la Cooperativa de Santa Rosa, 50. En tanto, el resto de las distribuidoras indicaron que el servicio se prestaba con normalidad.

Por su parte, Aguas Mendocinas informó que a las 20:30 logró restablecer la producción en las plantas potabilizadoras Benegas, Luján 1 y Luján 2, mientras que la estación Alto Godoy continuaba fuera de funcionamiento.