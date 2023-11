Los comprometedores audios de David Nalbandian en los que reconoce el hostigamiento a su expareja

En junio de este año, Torrado vio un brillo que le resultó raro en el ventiluz de su habitación. Con ayuda de su hermano pudo abrir la rejilla y encontró una cámara controlada por wifi que apuntaba a su cama y enviaba imágenes a un teléfono remoto.

Ante esta situación, mantuvo una conversación con Nalbandian donde el extenista reconoció haber instalado el dispositivo pero sostuvo que no pudo ver ninguna imagen por problemas técnicos.

David Nalbandian y su expareja Araceli Torrado Araceli Torrado y David Nalbandian, cuando aún eran pareja.

La conversación en la que Nalbandian reconoce el acoso a su novia

C5N obtuvo acceso a la comunicación entre Nalbandian y Torrado en la que el extenista reconoce haber instalado una cámara para espiar a su expareja.

Torrado: Me parece patético que no seas capaz de reconocerme esto. Encontré la cámara, te vi la otra vez acá instalándola. Te vi queriendo ocultarme esa situación. No te olvides que estuviste todo el día preguntándome si yo iba a estar antes de las siete, a qué hora llegabas, que si yo podía dejarte acá porque tenías que pagarle no sé qué a qué gente. No me mientas porque no soy estúpida. No me mientas porque se trata de mí, de mi privacidad y de mi cuerpo y a mí no me deja tranquila saber que hay una cámara acá. Yo ya sé que la pusiste vos aunque te sientas un gil, no me lo quieras reconocer o lo que sea. Pero sería mejor que me lo reconocieras porque fijate cuánto más grave lo que estás haciendo de quererme hacer creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona.

Nalbandian: En lo que estoy preocupado es en estar bien con vos y quiero encontrarle la vuelta para hacerlo.

Torrado: ¿Por eso ponés la cámara que da directo a la cama para ver si yo me acuesto con otro, cuando la otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostarme con vos?

Nalbandian: ¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con internet, no se puede ver, así que no vi absolutamente nada. Qué pasó, qué no pasó, no sé nada. Si te acostás con alguien o no te acostás con alguien. Es como te dije, lo podés hacer ahí y lo podés hacer afuera, a cualquier hora, en cualquier día y en cualquier momento. No es por eso.

Torrado: Pero la pusiste vos.

Nalbandian: La gente esa, sí.

Torrado: Claro, la gente que contrataste vos para que te ponga una cámara para espiarme.

Nalbandian: No vi, no vi, no vi nada porque no anda. O sea no terminó andando. No sé nada. ¿Ok?

Torrado: ¿Por qué directamente no agarrás y me decís 'sí, te veo las 24 horas', o 'te veo todo el tiempo y entonces por eso te hablo menos'? Como hacías antes, que me hostigabas preguntándome 80 veces dónde estaba, qué hacía, a qué hora llegaba... O sea, David, no es sano preguntarle a alguien todos los días a qué hora llega de la mañana, la tarde y a la noche.

Nalbandian: Lo sé, lo sé, y en algún momento sí, te lo dije el otro día y te reconozco que me pasé un poco en preguntarte, en hincharte demasiado las pelotas. Pero también es un poco a modo de 'qué hacés', de compartir un poco a la distancia. Te pido recontra re mil disculpas. Boludo, sí. O sea, o intentar una relación distinta, no sé, no sé cómo.

Torrado: ¿Pero con qué fin hiciste esto boludo? ¿Qué sos, un degenerado que querés verme en bolas cuando duermo? ¿O tenés un morbo de verme coger con alguien? ¿O directamente querías ver si yo traía chabones? Contame la posta ahora que ya me lo dijiste.

Nalbandian: No, no.