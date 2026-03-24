Los bancos de la provincia de Buenos Aires cambian su horario de atención desde este miércoles La medida rige a partir del 25 de marzo, tras el feriado por el Día de la Memoria. El esquema de atención al público pone fin al horario de verano en todo el territorio bonaerense. Por + Seguir en







Los bancos vuelve a abrir a las 10 a partir de este miércoles.

Los bancos de la provincia de Buenos Aires volverán a su esquema de atención tradicional a partir de este miércoles 25 de marzo. La medida pone fin al horario de verano y establece la apertura de las sucursales de 10 a 15 durante el resto del año.

El cambio de cronograma ocurre tras el cierre de la etapa estival, período en el cual los bancos operaron de 8 a 13. Aquella disposición tuvo como objetivo principal la protección de los clientes ante las altas temperaturas registradas desde diciembre pasado.

La fecha de implementación responde al calendario de feriados nacionales. Debido a que el 23 de marzo fue día no laborable y el 24 se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la actividad presencial se normalizará recién a mitad de semana.

El Banco Provincia confirmó que la unificación horaria alcanzará a sus 408 sedes distribuidas en el territorio bonaerense. De esta forma, las sucursales del interior que adoptaron el bloque de inicio temprano se alinearán con el resto de la red operativa de la institución.

Un total de 108 distritos adhirieron originalmente a la resolución del Poder Ejecutivo para adelantar la apertura durante casi cuatro meses. Con esta transición, la totalidad de los municipios bonaerenses retomará la franja horaria que rige de forma habitual en la Capital Federal.

Respecto a los turnos asignados de forma previa, la institución aclaró que el sistema ya contempló la nueva franja de atención. Los comprobantes para fechas posteriores al 25 de marzo poseen la validación bajo el esquema de 10 a 15 y no requieren trámites adicionales de reprogramación.