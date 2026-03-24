24 de marzo de 2026 Inicio
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Banco Macro celebró 20 años en la Bolsa de Nueva York y ratificó su solidez internacional

El aniversario consolidó a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina. "Hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia", remarcó el presidente, Jorge Brito.

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Jorge Brito celebró los 20 años del Banco Macro en la Bolsa de Nueva York.

Jorge Brito celebró los 20 años del Banco Macro en la Bolsa de Nueva York.

El Banco Macro celebró 20 años interrumpidos de cotización en el New York Stock Exchange (NYSE), lo que ratifica a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina, destacándose por su transparencia y su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo.

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Con el tradicional toque de campana en Wall Street, el presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el CEO de la entidad, Juan Parma; el CFO Jorge Scarinci y los directores Constanza Brito y Federico Carballo conmemoraron el vigésimo aniversario de la llegada de Macro al mercado internacional.

Esta trayectoria, iniciada hace más de 45 años por sus fundadores Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, convirtió a la entidad en un pilar de la sociedad argentina. En tal sentido, la permanencia en el NYSE genera que la institución sea reconocida por su solidez patrimonial, lo que le permite liderar la transformación tecnológica del sector en beneficio de sus 6 millones de clientes.

En el evento, Brito destacó: "Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales".

Jorge Brito Banco Macro
Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

"Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande", agregó.

La institución bancaria cotiza en el NYSE (BMA) y BYMA (BMA) bajo rigurosos controles internacionales de auditoría, une la mayor red de atención presencial del país con un sistema digital de última generación disponible las 24 horas. Con casi 50 años de historia, es un referente de solvencia, liquidez y compromiso con el crecimiento de las economías regionales.

En estas dos décadas, la entidad amplió significativamente su capital, lo que le permitió financiar su crecimiento estratégico incrementando sostenidamente su participación en el sistema financiero, consolidándose como una de las instituciones más valiosas y solventes de la región.

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