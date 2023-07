Los amenazantes audios del empresario que fue hallado descuartizado: "Te voy a arruinar..."

"¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite, eh, divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias, con él ahí los dos, porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra", aseguró Pérez Algaba en el audio.

"Andá a hacer la denuncia que quieras, que atrás tuyo voy yo con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al Caco y te ibas a poner a vender merca, ibas a chorearle al transa, todo. Todo eso lo tengo guardado y mil cosas más tengo de vos", añadió.

Fernando Pérez Algaba 27-7-23 (1).png

"Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro, te hacés el vivo porque no estoy allá. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de re mil puta, uno por uno. Salta, Bahía Blanca, andá donde quieras, a lo de tu papá, a lo de tu hermano, donde vos quieras, te voy a ir a buscar", amenazó el empresario.

"Fui a buscar un pibe a México y a vos te voy a ir a buscar hasta abajo de la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante", concluyó.

Según explicó Tuny Kollman en C5N, este mensaje refuerza la hipótesis sobre una "inversión fallida" y un dinero que Pérez Algaba habría venido a buscar a la Argentina. "Lo que me dicen tanto del Ministerio de Seguridad como de la fiscalía es que hay mucho 'verso' y parece bastante acotado al mundo de los autos", detalló.

Habló el abogado del empresario descuartizado y explicó que existe un "miedo" en el expediente

Habló el abogado del empresario descuartizado en Ingeniero Budge y explicó que existe un "miedo al expediente". El letrado Sebastián Queijeiro señaló que "el miedo que tiene la gente en declarar en un expediente de estas características no lo es lo habitual". Además, adelantó que pronto esperan más allanamientos y detenciones para encontrar a los culpables.

El abogado dialogó este jueves con el programa Turno Mañana por C5N, donde brindó algunos detalles sobre la causa que está en investigación: "Ayer terminamos a las 5 de la mañana, con la presión que ejercen los medios de comunicación, lamentablemente es así pero ayuda mucho a que se resuelvan las cosas".

Fernando Pérez Algaba, empresario descuartizado

Además añadió que "estamos esperando los resultados del cuerpo técnico forense médico, aparentemente murió en una jurisdicción, lo pusieron en una valija y lo tiraron en un arroyo". Ante este accionar de los asesinos, existen dos hipótesis que tomaron más relevancia, una para un mensaje mafioso y la otra, por un "apriete" por una deuda que no pudo pagar.

En cuanto a las amenazas que recibió el empresario, el abogado pudo expresar que no se quiso adelantar con marcar culpables ya que "no podemos darle la autoría a una persona por un disgusto o un problema de plata".

Entre los audios se lo vinculó a Pérez Algaba con una persona, y el letrado detalló que se trataría del "hijo de alguien que pertenece a la barrabrava de Boca y se presentó en el día de ayer al expediente". Por último, Sebastián Queijeiro enfatizó la idea que "ningún análisis se justifica el horror y el sufrimiento que está pasando la familia".