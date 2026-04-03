Femicidio en Santa Fe: quién era la investigadora del Conicet asesinada de ocho tiros Silvina Rosa Drago era bioquímica y prestigiosa investigadora del Conicet. En mayo de 2023 había sido declarada santafesina destacada por el Concejo Municipal de la capital provincial. Su asesinato provocó conmoción en el ámbito académico y científico. Por + Seguir en







La investigadora de Conicet tenía 56 años.

El asesinato de la docente y investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Silvina Rosa Drago provocó una gran conmoción en el ámbito académico y científico. De destacada trayectoria a nivel mundial, la víctima era reconocida por su valioso aporte en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en 2023 había sido declarada santafesina destacada por el Concejo Municipal de la capital provincial.

La noticia del brutal crimen de Drago, acribillada de ocho balazos en su casa de del barrio Candioti Norte, en Santa Fe, presuntamente por su pareja, Héctor Osvaldo Riego, de 63, quien también fue hallado sin vida de un disparo en la bañera, produjo estupor en la ciudad. La doctora, de 56 años, era una figura destacada en el ámbito académico y científico con más de 30 años de trayectoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CienciaSantaFe/status/1656345493780168705&partner=&hide_thread=false | Participamos de la entrega del reconocimiento como Santafesina Destacada del @ConcejoSantaFe, a la docente e investigadora Silvina Rosa Drago.



Fue por su amplia trayectoria a nivel mundial en ciencia y tecnología de los alimentos, y por su valioso aporte a la sociedad pic.twitter.com/Wwt4c344v1 — Ciencia Santa Fe (@CienciaSantaFe) May 10, 2023 Se había recibido de Bioquímica en 1994 y consolidó una sólida formación con estudios de posgrado: una maestría en Ciencias de los Alimentos (1998), un doctorado en Nutrición en la Universidad de Buenos Aires (2002) y un segundo doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral (2007). Actualmente, era directora de las carreras de posgrado -Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos- y acumulaba más de 165 trabajos publicados en revistas científicas y libros internacionales, lo que la posicionaba como una referente en su campo.

En mayo de 2023 había sido distinguida como “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal, en reconocimiento a su trayectoria internacional en ciencia y tecnología de los alimentos y su aporte a la sociedad. Más recientemente, en febrero de 2026, había alcanzado el máximo escalafón al que puede aspirar un investigador dentro del CONICET.

casa silvina rosa drago La casa de Silvina Rosa Drago, en Santa Fe, donde fue hallada muerta de ocho tiros. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral se refirió a su brutal asesinato a través de un comunicado: “Con profundo pesar les informamos del fallecimiento de la Dra. Silvina Drago, docente-investigadora de FIQUNL, Vicedirectora y Responsable del Área Cereales y Oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Casa. Silvina contaba con más de 30 años de trayectoria, fue directora de innumerables proyectos nacionales y provinciales de investigación y transferencia en el área de alimentos con alto valor tecnológico, participó en proyectos y redes internacionales y dirigió tesis doctorales, de maestría y trabajos finales de carrera”.