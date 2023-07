Se conocieron nuevas amenazas al empresario descuartizado en Ingeniero Budge: "Te voy a arrancar la cabeza"

"¿Sabés qué pasa? El tema es el siguiente, macho. Me dijiste 'está tu plata'. Te llamo al otro día para ir a buscarla y mi plata no está ", comienza el audio de WhatsApp hallado en su teléfono, cuyo remitente es un tal "Adrit" . La amenaza gira en torno a una importante suma de dinero que, según los investigadores, habría motivado el regreso al país de Pérez Algaba, apodado "Lechuga".

"A ver si me entendés. Adrit sé que hay uno solo, pero conviven en él dos dioses, el dios bueno y el dios malo. No me saques el dios bueno, la concha de tu madre. ¿Me entendés? Porque me queda el dios malo y hace daño. No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza. La plata es mía y con la mía no se juega", continuó, en un premonitorio mensaje.

"Porque yo soy derecho como una regla, ¿está? Vos tenés que ser de la misma manera. No me importa nada más, ¿está claro? Traeme la plata hoy antes de que caiga el solcito, por favor te pido. Y si está nublado, soplá para que se despeje así sabés cuándo me la tenés que traer", concluye el interlocutor.

Las amenazas al empresario descuartizado en Ingeniero Budge: "Ya te voy a cruzar"

Se FILTRÓ una AMENAZA al EMPRESARIO DESCUARTIZADO en BUDGE

Las amenazas de "Adrit" se suman a una escucha de una conversación entre el empresario y un presunto barrabrava de Boca llamado Gustavo Iglesias.

"Ya te voy a cruzar. Te salvaste por cinco minutos. Yo te voy a buscar. Te van a cagar a palos", lanzó el hombre con el que conversaba Pérez Algaba.

Lechuga, por su parte, respondió a las amenazas: "Ningún problema, cruzame, matame. No me dejes vivo". En el audio, también le recordó una presunta adquisición de vehículos: "Te compré autos durante 15 años".

Luego, en otro fragmento del audio, se lo escucha a Pérez Algaba mientras expresaba: "¿Sabés lo que pasa? Sos Gustavo Iglesias, barra de Boca. Te tienen miedo. Te chupan el orto", a lo que el hombre contestó que "no confundas el miedo con el respeto".

La amenaza del empresario descuartizado que revela vínculos narco y estafas con autos: "Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro"

LA AMENAZA del EMPRESARIO DESCUARTIZADO: "TE VAS a ESCONDER en un COUNTRY"

Además, se conocieron amenazas proferidas por el propio Pérez Algaba a alguien mencionado como "Nahuelito", que dan cuenta de una trama de vínculos con el narcotráfico, estafas y violencia.

"¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite, eh. Divertite mucho, que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Los dos, porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra", comienza el audio.

"Andá a hacer la denuncia que quieras, que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al Caco y te ibas a poner a vender merca, ibas a chorearle al transa, todo. Todo eso lo tengo guardado y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro".

"Te hacés el vivo cuando estoy allá, me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, uno por uno. Salta, Bahía Blanca, andá donde quieras. A lo de tu papá, a lo de tu hermano. Te voy a ir a buscar. Fui a buscar un pibe a México y a vos te voy a buscar hasta abajo de la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante", concluye.

Quién era Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue hallado descuartizado en Ingeniero Budge

Avanza la causa que investiga el crimen de Fernando Pérez Algaba, el influencer de 39 años que fue hallado asesinado a balazos y descuartizado en una valija.

"Lechu", como le decían en el ambiente, había vivido en Miami hasta principios de año. Si bien se había mudado para continuar su vida en España, durante sus últimos días se encontraba en el país.

Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, el empresario era muy popular en el ambiente y solía mostrarse conduciendo autos de lujo y vehículos que utilizaba para circular por médanos y playas; como motos y cuatriciclos.

Pérez Algaba ha quedado en reiteradas ocasiones en el centro de polémicas. Por ejemplo, durante el verano pasado la Municipalidad de Mar del Plata le había revocado la licencia tras haberse negado a hacer el test de alcoholemia y agredir a un agente de tránsito. Tras la investigación correspondiente, se constató que contaba con por lo menos 25 antecedentes.

Todo su contenido estaba acompañado de frases motivacionales, lo cual evidentemente no era elegido al azar. Según distintos medios, era un empresario emprendedor que "se esmeró por progresar".