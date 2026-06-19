Los abuelos de Agostina Vega reclamaron justicia y afirmaron: "Hay otra persona más"

Elizabeth Fernández y Miguel Heredia participaron de una nueva marcha por la adolescente de 14 años asesinada en barrio Cofico. Además, brindaron detalles sobre la salud de Melisa, la madre de la víctima.

Elizabeth y Miguel, los abuelos de Agostina Vega, reiteraron el pedido de justicia.

En una nueva movilización para reclamar justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba , sus abuelos maternos, Elizabeth Fernández y Miguel Heredia, renovaron el pedido de esclarecimiento y aseguraron que esperan que haya más personas detenidas en la causa.

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"Vamos a seguir pidiendo justicia por Agostina para que no vuelva a haber otra, porque ya hay muchas chicas desaparecidas y muchas chicas asesinadas. De una vez por todas algo tiene que cambiar acá", expresó Elizabeth Fernández durante la marcha realizada este viernes en la capital cordobesa.

La mujer sostuvo que la familia sospecha de la participación de más personas en el crimen y afirmó: "Esperamos que haya otra detenida más, porque estamos seguros de que hay otra persona más". Además, pidió que el caso no sea utilizado con fines partidarios por dirigentes nacionales.

"Lo que no queremos es que se meta la política nacional usando el caso de Agostina, porque ya sabemos que quieren meterse con el tema para agarrar otras cuestiones que nada tienen que ver con el caso de mi nieta", señaló la abuela de la adolescente durante el reclamo.

Elizabeth y Miguel en la marcha de pedido de justicia por Agostina: "Vamos a seguir pidiendo justicia".

Por su parte, Miguel Heredia aseguró que, pese a la falta de novedades públicas, la investigación continúa avanzando y destacó el trabajo del fiscal. "No ha habido grandes avances, pero hay cosas que el fiscal tiene muy en cuenta y por eso están detenidos", explicó.

El abuelo de Agostina también se refirió al estado de salud de Melisa, madre de la víctima, y señaló que continúa bajo tratamiento. "Está cada día un poquito mejor, sigue con tratamiento ambulatorio y todavía no tiene un alta definitiva", indicó.

Heredia agregó que Melisa aún desconoce gran parte de los detalles del femicidio y que la información se le suministra de manera gradual. "Ella tiene la información básica y se le irá informando de acuerdo a lo que los psiquiatras y los psicólogos digan", detalló.

Osvaldo Fassetta se descompuso al asegurar que es inocente

En una de las últimas audiencias por el femicidio de Agostina Vega, Osvaldo Fassetta se descompuso mientras insistía en su inocencia ante el Tribunal. El acusado, uno de los detenidos por el crimen de la adolescente, debió ser asistido tras sufrir una descompensación durante la jornada.

Osvaldo Fassetta está imputado por encubrimiento. El sospechoso del crimen de Agostina Vega es Claudio Barrelier. Redes sociales

Según explicó a C5N el abogado defensor, Eduardo Medina Allende, Fassetta atravesó la audiencia en un estado de fuerte tensión emocional. "Pidió excusarse de declarar ahora porque estaba muy nervioso. Temblaba. Le pedí que se tranquilizara", relató Allende.

En ese sentido, adelantó que la defensa buscará ampliar la declaración indagatoria en los próximos días. "Vamos a hacer una ampliación de la indagatoria seguramente la semana que viene", señaló.