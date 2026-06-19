Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión y se dilata el acuerdo de paz

El encuentro estaba previsto para este viernes en Suiza, con Catar y Pakistán como mediadores. La noticia se conoció en medio de nuevos ataques en el Líbano.

Siguen los tira y afloje en las negociaciones por el acuerdo de paz.

Las conversaciones que Estados Unidos e Irán tenían previsto mantener este viernes en Suiza para avanzar hacia una solución diplomática del conflicto en Medio Oriente quedaron suspendidas de manera indefinida.

El líder supremo de Irán criticó el acuerdo con EEUU y aseguró que lo firmó porque Trump estaba "desesperado"

La reunión, que iba a contar además con la participación de Catar y Pakistán como países mediadores, fue cancelada a último momento sin que las partes involucradas ofrecieran explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión . Tampoco se informó una nueva fecha para retomar el diálogo.

La noticia llegó pocas horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, desistiera de viajar a Suiza para participar de las conversaciones, una señal que ya había encendido las alarmas sobre el futuro de las negociaciones.

Fue el propio gobierno suizo quien confirmó la suspensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el encuentro previsto entre Washington, Teherán y los países mediadores había sido postergado, aunque aclaró que Suiza continúa dispuesta a facilitar futuras instancias de diálogo.

"La preparación para nuevas conversaciones continúa ", señalaron desde la diplomacia, que históricamente ha desempeñado un papel clave como canal de comunicación entre ambos países.

Conflicto en Medio Oriente: continúan los ataques en Líbano

La interrupción de las negociaciones coincide con un nuevo deterioro de la situación de seguridad en Medio Oriente. Durante las últimas horas, Israel intensificó sus operaciones militares en el sur del Líbano, una región donde mantiene enfrentamientos con Hezbollah, organización respaldada política y militarmente por Irán.

Según reportes de medios y organismos locales, los bombardeos israelíes dejaron al menos 16 muertos, mientras que Hezbollah informó combates de gran intensidad en distintos puntos de la frontera.

La escalada militar agrega una dificultad adicional a cualquier intento de acercamiento diplomático. De hecho, la situación en el sur libanés y el papel de Hezbollah figuraban entre los temas centrales que debían abordarse durante las conversaciones suspendidas en Suiza.

Desde Israel sostienen que las operaciones buscan impedir nuevos ataques contra su territorio y garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas cerca de la frontera. Hezbollah, por su parte, mantiene una posición de confrontación abierta con las fuerzas israelíes y continúa siendo uno de los principales aliados estratégicos de Teherán en la región.

En este contexto, medios cercanos al movimiento chiita señalaron que Irán habría retrasado el envío de su delegación negociadora como consecuencia de la ofensiva israelí, aunque la versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades iraníes.

Con el frente diplomático paralizado y los combates recrudeciendo en territorio libanés, Medio Oriente vuelve a quedar atrapado entre la negociación y la escalada militar, un equilibrio cada vez más difícil de sostener.