Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta se descompuso tras asegurar que es inocente

El acusado declaró ante el tribunal y negó su participación en el crimen. Su abogado, Eduardo Medina Allende, aseguró que su defendido cuestionó la acusación y adelantó que solicitarán una ampliación de la indagatoria la próxima semana.

Femicidio de Agostina Vega: Fassetta declaró que es inocente y se descompuso antes de terminar de declarar

Osvaldo Fassetta , uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega , se descompuso durante la declaración que realizó este jueves en los tribunales de Córdoba , luego de asegurar que es inocente de los hechos que se le imputan.

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Tras la audiencia, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende , habló con C5N y sostuvo que su cliente rechazó la acusación formulada por la fiscalía. "Declaró que es inocente de los hechos que se le acusan. Después de escuchar la pieza acusatoria dijo que no habían sido en el contexto ni en el horario que se dieron", afirmó el letrado.

Según explicó, Fassetta atravesó la audiencia en un estado de fuerte tensión emocional. "Pidió excusarse de declarar ahora porque estaba muy nervioso. Temblaba. Le pedí que se tranquilizara" , relató Allende.

En ese sentido, adelantó que la defensa buscará ampliar la declaración indagatoria en los próximos días. " Vamos a hacer una ampliación de la indagatoria seguramente la semana que viene" , señaló.

El abogado insistió en que su defendido siempre sostuvo la misma versión desde el inicio de la causa. "Todas las veces que nos vimos él me repitió que es inocente. Es un shock para él. Lo trasladaron con un casco, chaleco antibalas, grupos especiales custodiándolo y estaba muy nervioso", expresó.

La vinculación de Fassetta con Wachitas Bar

Durante la entrevista, Allende también se refirió a la presencia de Fassetta en Wachitas Bar, un local que fue clausurado por presuntas irregularidades en su habilitación y donde, según consta en la investigación, algunos testigos aseguraron haber visto a los tres detenidos.

"Me dijo que asistió en tres o cuatro oportunidades. Pero no se vio con ninguno de los detenidos. Si se los cruzó, no fue con ellos ni era parte de ese negocio. Fue como cualquier cliente", afirmó.

La relación de Fassetta con Barrelier

Respecto del vínculo entre su defendido y Barrelier, el abogado aseguró que Fassetta nunca sospechó de él. "La circunstancia lo llevaron a estar en el peor de los lugares y en el peor momento. Él desconocía lo que había pasado. Lo único que hizo fue brindarle ayuda a una persona que lo requería porque estaba buscando a su hija", sostuvo.

Además, agregó: "Nunca dudó de Barrelier. Lo consideraba como un tipo simpático, entrador. Nunca lo vio con mal genio ni maltratar a nadie. Solo era estricto con el movimiento para ingresar a la casa y le gustaba que respetaran sus lugares".

Los cuestionamientos al entorno de la víctima

En otro tramo de la entrevista, Allende apuntó contra el entorno de Agostina Vega y pidió profundizar la investigación sobre los vínculos que mantenía la adolescente.

"Era una nena que estaba sobreestimulada en unos aspectos que a su edad no debería haber sucedido. No sé cuál era el juego de la mamá de Agostina, pero tenía contacto con Barrelier y con todo ese mundo. Habría que preguntarle algunas cosas", afirmó.

Las declaraciones del defensor se produjeron luego de la indagatoria de Fassetta, en una nueva audiencia del juicio oral que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el femicidio de Agostina Vega.