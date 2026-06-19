Se separó una famosa conductora tras años en pareja: los motivos

Estaba de novia desde 2023 y se mostraban muy unidos, pero, para sorpresa de todos, decidió ponerle fin a la relación. ¿Tiempo de soltería o nuevo amor?

Pepe Ochoa suele llevar todas las noches a LAM un enigmático en el que las panelistas deben adivinar de quién se trata a través de distintas pistas. Esta vez, el enigmático era una separación y la protagonista, una famosísima conductora argentina, dejó boquiabierto al panel.

Antes de revelar de quién se trataba, Pepe aportó varias pistas: "Ella es famosa, pero él es campeón del mundo. Ella es más grande que él, hace dos años que están juntos; ella tiene hijos, él no. Ella tuvo escándalos, él no", describió a lo largo de la dinámica. Finalmente terminó con el misterio y confirmó: "Juana Viale y Yago Lange", gritó.

Según contó el panelista, la ruptura no estuvo relacionada con terceros en discordia, celos ni peleas. Por el contrario, la pareja se habría ido desgastando con el paso del tiempo debido a que cada uno esta muy abocado a su trabajo, entonces no tenían tiempo para compartir momentos. "Se empezaron a desencontrar, ya no pasaban tiempo juntos, no se veían mucho", explicó.

Esta separación sorprendió al estudio, ya que la pareja se mostraba en fiestas, muy sólida y sin crisis. Compartían una fuerte conexión con la naturaleza, el activismo ambiental y los viajes de aventura. Esta historia de amor empezó en 2023 y se consolidó con el pasar de los años.

El ultimo miércoles, la actriz asumió el rol de conductora interina en el programa Sería increíble para cubrir la ausencia de Nati Jota, quien se encuentra instalada en los Estados Unidos llevando a cabo la cobertura del Mundial 2026. Una vez que la periodista vuelva del país norteamericano, la reconocida presentadora no seguirá ocupando el rol, ya que solo acordó una suplencia.

Aunque la artista ya había formado parte de una emisión de este mismo formato en noviembre de 2024, aquella intervención se había dado únicamente en calidad de invitada. En esta ocasión, al ponerse al frente del equipo en un entorno diferente al habitual, la conductora se sinceró ante la audiencia sobre lo que representaba este nuevo paso. "Ahora vine sin Nati. Es un desafío", confesó con naturalidad apenas se encendieron las cámaras del estudio digital.

Para dar inicio a la transmisión matutina, la nieta de Mirtha Legrand prefirió enfocarse en la reciente victoria del combinado nacional frente a Argelia por 3-0 con un triplete de Messi. "Es lo único de lo que se va a hablar en el día en todos lados", remarcó antes de abrir el debate futbolístico junto a Eial Moldavsky, Toto Kirzner, Noelia Custodio y Felipe Colombo.

La dinámica del programa dio un giro durante el segundo bloque con la irrupción al aire de la propia Nati Jota desde territorio norteamericano. En el tramo que fue desde las 9 hasta las 10 de la mañana, la periodista realizó una transmisión en directo desde el aeropuerto de Kansas para exhibir el clima festivo de los simpatizantes locales tras los tres puntos obtenidos.