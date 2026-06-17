17 de junio de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina Vega: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Claudio Barrelier

La abogada del padre de la víctima aseguró que el testimonio podría aportar datos de los vínculos y “manejos” del entorno del acusado por el crimen de la adolescente. “El testigo ya está ofrecido y probablemente declare en las próximas horas”, aseguró.

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Soledad Andreani está detenida

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.

La abogada del padre de Agostina Vega, la víctima de femicidio, reveló que aportaron ante la Justicia la presencia de una nueva testigo para declarar en la causa y que podría complicar la situación procesal de la exnovia de Claudio Barrelier, también detenida.

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Fernanda Alaniz aclaró que la persona se presentará en las próximas horas ante el fiscal, Raúl Garzón, para brindar sus declaraciones correspondientes que podría aportar datos de los vínculos y “manejos” del entorno del acusado por el crimen de la adolescente y que apunta contra Soledad Andreani, quien también está detenida acusada por encubrimiento.

El testigo ya está ofrecido y probablemente declare en el día de la fecha”, especificó en diálogo con medio local, La Voz del Interior y agregó: “Una vez que declare, va a hablar públicamente también, va a estar en boca de todos. Andreani no es ajena al delito”.

Abuelos Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: Andreani y Fassetta deberán declarar ante la Justicia

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, el principal acusado del crimen, Claudio Barrelier declaró ante la Justicia y este miércoles harán lo propio los otros dos imputados y detenidos: Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta.

La abogada Fernanda Alaniz explicó que una vez que terminen sus testimonios los otros detenidos “se levanta el secreto de sumario”. Después de eso, la familia espera una reunión para conocer los avances de la investigación.

Consultada sobre si la fiscalía también investiga a Melisa Herrera, la mamá de Agostina, Alaniz explicó que "se está investigando a todos”, aunque remarcó que “cuando desaparece, estaba bajo su cuidado y son personas del entorno de ella las que están detenidas”.

Por último, la abogada aseguró que el principal objetivo es investigar qué pasó “antes de que hiciera la denuncia porque hay algunas inconsistencias”. Al mismo tiempo, reveló que recibió “infinidad de mensajes y datos” sobre Herrera, pero que no los aportó “para no manchar la historia de Agostina”.

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