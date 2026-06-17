17 de junio de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: una testigo acusó a la dueña del Ford Ka de explotación sexual de menores

La abogada del padre de la adolescente de 14 años reveló que la persona que declaró este miércoles "dijo que Soledad Andreani explotaba sexualmente a menores de edad" en el bar donde trabajaba.

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Soledad Andreani era gerente en Wachitas Bar.

Soledad Andreani era gerente en Wachitas Bar.

La abogada del padre de Agostina Vega, Fernanda Alaniz, reveló que la testigo que declaró este miércoles en el marco de la causa que investiga el femicidio de la adolescente de 14 años acusó a la dueña del Ford Ka, Soledad Andreani, de explotación sexual de menores en Wachitas, el bar en el que trabajaba.

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.
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"No estamos hablando de una Soledad Andreani que esté en un contexto de vulnerabilidad, manipulada, víctima de (Claudio) Barrelier. Estamos hablando de una delincuente y, con esta testigo, quedó demostrado", apuntó la representante legal de Gabriel Vega.

Soledad Andreani y Claudio Barrelier.

Soledad Andreani y Claudio Barrelier.

Alaniz insistió a TN que el femicidio de Agostina "no es el primer delito que cometen" tanto Soledad como el principal sospechoso del asesinato y abuso sexual. "Cometieron una serie de delitos que salieron a la luz a raíz del femicidio de Agostina. La testigo dijo que Soledad Andreani explotaba sexualmente a menores de edad", ratificó.

Sobre el resto de la investigación, la abogada sostuvo que debe esperar a que se levante el secreto de sumario este viernes para acceder a todas las pruebas, pero aseguró que "todos están muy bien imputados".

Una mujer detalló cómo funcionaba la prostitución en Wachitas Bar

Una mujer prostituida entre 2020 y 2024 en Wachitas describió cómo la dueña del Ford Ka les traía "viejos con plata" que pagaban por sexo, les indicaba "qué hacer y qué no", y señaló que la exnovia de Barrelier "tenía cuadernos donde anotaba las salidas que hacía cada chica".

"Eran todas menores, yo era menor en ese tiempo también, esta mina se aprovechaba de la situación de una. En mi caso no se aprovechó, porque yo nací criada en la calle y conmigo no, pero había chicas que por necesidad accedían a los 'extras' y se los quedaba ella. Así diéramos aparte lo que teníamos que dar, esa plata no la veíamos", contó la joven a El Doce.

La mujer aclaró que solo "los tipos que ella (Soledad Andreani) traía" estaban al tanto de las cuatro o cinco mujeres prostituidas en el bar. "Ella las elegía, te decía lo que se hacía, no era que iba con mentiras o vueltas: 'Esto se hace y si querés bien, y si no, no lo hagás'. Era con el consentimiento de una, pero había cosas que ella se abusaba", concluyó.

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