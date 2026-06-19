Viajes gratis para las personas con discapacidad: largas filas para vincular el CUD con la SUBE

Los solicitantes se acercaron a la sede de ANSES para vincular el Certificado Único de Discapacidad, requisito excluyente para el trámite.

Desde la madrugada, decenas de personas con discapacidad y familiares se acercaron a distintas oficinas de ANSES para realizar el trámite de vinculación entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la tarjeta SUBE, en medio de una fuerte confusión sobre los requisitos para acceder al transporte público gratuito.

Las filas comenzaron a formarse alrededor de las 4 de la mañana, varias horas antes de la apertura de las oficinas. La preocupación de los usuarios radica en las versiones contradictorias que circularon durante los últimos días respecto de la validez del CUD para viajar sin necesidad de tener asociada una tarjeta SUBE.

Según denunciaron los propios afectados, la falta de información clara generó incertidumbre e incluso situaciones incómodas arriba de los colectivos. Mientras algunos organismos informaban que el Certificado Único de Discapacidad seguía siendo suficiente para acceder al beneficio, varios pasajeros aseguraron haber sido cuestionados o directamente obligados a descender de las unidades por no contar con la tarjeta SUBE vinculada.

"Por las dudas vine a hacer el trámite igual" , contó una mujer que llegó a las 4.30 de la mañana para asegurarse de no tener inconvenientes al momento de viajar. Según explicó en diálogo con Sergio Cirigiliano a C5N , intentó realizar la gestión de manera online, pero el sistema le rechazó la solicitud.

"Probé por la página, llamé a ANSES e hice todo lo que me indicaron, pero me aparecía como inválido y no pude completarlo. Por eso decidí venir personalmente" , relató mientras aguardaba su turno.

Entre quienes esperaban en la fila también surgieron denuncias sobre situaciones de discriminación en el transporte público. Algunos usuarios afirmaron que conocían casos de personas con discapacidad que fueron obligadas a bajar de los colectivos pese a presentar la documentación correspondiente.

"Vi personas a las que les pasó. Incluso hay choferes que ponen trabas cuando viajan chicos con discapacidad. Son situaciones que no deberían ocurrir", expresó una de las usuarias.

El principal reclamo apunta a la falta de una comunicación unificada por parte de las autoridades y las empresas de transporte. Mientras los pasajeros buscan cumplir con los requisitos exigidos, aseguran que en muchos casos ni siquiera los conductores cuentan con información precisa sobre cómo proceder ante usuarios que presentan únicamente el Certificado Único de Discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.

Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.

Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.

Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC). Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.



Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: cuál es el alcance

En colectivos de jurisdicción nacional

Informar al conductor el destino del viaje.

Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).

Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

Importante: en todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.