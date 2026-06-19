Paula Chaves respondió las críticas a su cuerpo: "Tengo panza porque tuve tres hijos" La modelo se cansó de las opiniones que recibe a diario en las redes sociales y explotó en medio de su programa. ¿Qué dijo? Agregar C5N en









Paula Chaves habló sobre las críticas y fue tajante.

Paula Chaves habló en su programa Tapados de laburo sobre las críticas que recibe en las redes sociales y fue contundente al responderles a quienes cuestionan su cuerpo y su imagen.

La modelo es perfil bajo y, por lo general, evita hacerse eco de los escándalos. Sin embargo, cuando se trata de las críticas hacia su cuerpo, pone el grito en el cielo. Fue así como, en OLGA, tomó la palabra y se dirigió directamente a los haters que cuestionan el cuerpo de las mujeres después de ser madres.

La conductora se refirió a los comentarios que recibe diariamente en las redes sociales. "La gente quiere ver de mí algo que yo ya no tengo", sentenció. En ese sentido, enfatizó que se siente incómoda al ser el centro de atención en contextos lejos de las cámaras: "Me da vergüenza estar en la playa con un traje de baño, pero lo hago por la salud mental de mi hija".

Además, aseguró que ser madre la hizo reflexionar sobre la relación que tiene con su cuerpo. "Habiendo estado en el mundo de la moda y haber visto mi cuerpo, hegemónicamente magra, flaca, a una determinada edad, después de haber tenido tres hijos, a mí me da vergüenza muchas veces estar en la playa cómoda con un traje de baño", confesó. Y fue directa: "Sí, hermana, tengo panza porque tuve tres hijos. El último pesó 4 kilos 600", aseguró efusiva.

Paula Chaves y los comentarios en las redes sociales La modelo detalló cómo se siente al subir fotos a su Instagram y recibir mensajes en el que critican su cuerpo: "Me pongo un conjunto blanco y la gente en redes sociales me pone: 'Ay, es una heladera, se le nota la panza, debe ser que está embarazada'".

En este sentido, le contó a sus compañeros de OLGA cómo enfrenta esas críticas: "Trato de deconstruirme y mostrarme natural. Quiero ponerme un vestido blanco, me chupa un h... lo que opines, pero al mismo tiempo subo la foto y está todo el mundo abajo diciendo: 'Parece un termotanque, es una heladera', ¿entendés?". Paula Chaves, junto a Pedro Alfonso y sus 3 hijos. A modo de cierre, la modelo reflexionó sobre la importancia de sentirse segura con una misma y el mensaje que busca transmitirles a sus hijos: "Trato de demostrarle a mi hija y voy con una microtanga, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija, porque quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá que tiene un cuerpo que no le avergüenza mostrarlo".