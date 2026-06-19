Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de junio

El oficial minorista opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por leves subas y haber alcanzado su máximo nivel desde febrero.

El dólar cierra la semana arriba de los $1.400.

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves sin cambios y tras haber alcanzado en la anterior su máximo nivel desde febrero y posteriormente descendido.

El dólar registró una leve suba en medio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Detrás del retroceso aparecieron cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense cotiza a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

El dólar opera arriba de los $1.400.

El dólar blue opera a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.508,70, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.468,31.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.460 para la compra y $1.461 para la venta.