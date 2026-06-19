19 de junio de 2026 Inicio
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Se pusieron a limpiar en el banderazo de Argentina y con un cántico se volvieron virales

Estos fanáticos de la blanca y celeste llevaron la conciencia ecológica a otro plano: mirá el cántico que le inventaron al acto de recoger los residuos.

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Estos hinchas argentinos se volvieron virales por quedarse a juntar la basura después del partido del Mundial 2026.

Estos hinchas argentinos se volvieron virales por quedarse a juntar la basura después del partido del Mundial 2026.

Captura de video
  • Un grupo de argentinos se volvió viral durante un banderazo del Mundial 2026 por una acción inesperada.
  • Los hinchas comenzaron a juntar la basura en el lugar donde se realizaba la reunión.
  • Mientras limpiaban, improvisaron una canción que generó miles de reacciones en redes sociales.
  • La actitud fue comparada por muchos usuarios con la que suelen mostrar los simpatizantes japoneses en grandes eventos deportivos.

Los hinchas argentinos dejaron una imagen llamativa durante el Mundial 2026 y se ganaron la atención de las redes sociales por un motivo poco habitual. En la previa del partido ante Argelia, varios fanáticos participaron de un banderazo en Estados Unidos y decidieron ponerse a limpiar el lugar una vez terminada parte de la reunión.

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La escena fue captada en video y comenzó a circular rápidamente entre cuentas dedicadas a seguir la actualidad de la Selección. Mientras levantaban botellas, papeles y otros residuos, los simpatizantes aprovecharon para ponerle humor al momento con una canción improvisada que terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados.

El episodio ocurrió horas antes del encuentro en el que la Selección Argentina se impuso por 3 a 0 contra Argelia, con otra actuación destacada de Lionel Messi. Sin embargo, esta vez la atención estuvo fuera de la cancha durante el banderazo previo y tuvo como protagonistas a los propios hinchas. "Hablan de los japoneses, que 'limpian todo', y nosotros mirá cómo limpiamos..." comienza diciendo el hincha argentino protagonista del video viral.

Cómo fue el canto viral de los argentinos que limpiaban en el banderazo del Mundial

"La basura, guardamos la basura..." cantan los hinchas argentinos mientras avanzaban con la limpieza de latas, con el típico cántico de tribuna. "Concienticemos esto como cultura, loco", suma mirando a cámara el hincha protagonista. El canto que vino después, relacionado con guardar y retirar la basura del lugar, despertó risas y comentarios entre quienes presenciaban la situación, que rápidamente se sumaron a la "hinchada" para la noble tarea que estaban realizando.

La actitud generó comparaciones con los seguidores de Japón, conocidos por recoger los residuos y dejar ordenados los espacios que utilizan durante competencias deportivas internacionales. El video sumó reproducciones en pocas horas y mostró una postal distinta de la pasión argentina en el Mundial.

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