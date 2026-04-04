5 de abril de 2026 Inicio
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Los 6 ejercicios de fuerza que mejoran tu estado de salud

La licenciada Carolina Ruiz mostró en Divino Tesoro, el programa de salud en C5N, la rutina de entrenamiento que es posible hacer desde el hogar con muy pocos elementos.

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Los 6 ejercicios de fuerza que mejoran tu estado de salud

Realizar actividad física puede transformarse en una complicación si existe poco tiempo y se exige como condición necesaria ir a un gimnasio. Pero hay una realidad totalmente diferente: hay seis ejercicios de fuerzas que son posibles realizarlos desde casa y son claves para mejorar el estado de salud.

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La licenciada en Educación Física, Carolina Ruiz, visitó los estudios de Divino Tesoro, el nuevo programa de salud de C5N conducido por Natalia Paratore, donde mostró la rutina de entrenamiento, que es posible hacer desde el hogar y con muy pocos elementos.

"De los seis ejercicios solamente uno necesita un material, que puede ser una resistencia, una botellita de vidrio, un termo cargado de agua. Lo bueno es que se demostró en un estudio que se puede aumentar la fuerza de igual forma en el gimnasio que en tu casa con peso libre", señaló la profesional en un primer momento.

La clave para la efectividad de los mismos, reveló, "es hacerlos lentos" y que "en los primeros ejercicios no sientas que te cansaste un montón. Eso quiere decir que los disfrutaste": "Hay que empezar con poco peso y luego ir aumentado progresivamente la carga y la cantidad de repeticiones".

Divino Tesoro: el nuevo programa de salud que llegó a C5N para transformar el bienestar en acción

“Divino Tesoro”, es el nuevo en vivo de C5N que propone una nueva forma de hablar de salud: salir del estudio y llevar la conversación al territorio. Con móviles en clubes y espacios deportivos de todo el país, el programa busca mostrar cómo se construyen los hábitos en la vida real, acercando el bienestar a la vida cotidiana.

Conducido por Natalia Paratore, referente en comunicación en salud, el ciclo está pensado para traducir la información médica en decisiones concretas, con un lenguaje claro, cercano y accesible. En un contexto donde cada vez más personas buscan respuestas confiables, “Divino Tesoro” se posiciona como un espacio que combina evidencia científica con herramientas prácticas para el día a día.

Uno de sus grandes diferenciales es su equipo interdisciplinario de especialistas, integrado por Marcelo Suárez, Romina Pereyro, Martina Deraux, Julieta Moras, Silvia Bentolila, Ramiro Heredia, Guido Bergman, Fernando Lamas, Juan Manuel Serini, Pata Liberati y Alejandro Druetto son algunos de los profesionales mas destacados del país, que aportarán miradas complementarias para abordar la salud de manera integral y aplicable a la vida real.

El programa suma además móviles en vivo con Sofía Martínez, nutricionista especializada en deporte, junto a Santiago Paz, quienes recorrerán distintos puntos del país mostrando en tiempo real cómo se entrena, qué se come y cómo se construyen hábitos sostenibles en diferentes contextos.

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