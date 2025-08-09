9 de agosto de 2025 Inicio
Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Daniel Franco Palacios, un joven paraguayo de 21 años, ingresó al hospital Mercante de José C. Paz con un tiro en un pulmón. Dijo que le habían querido robar, pero la Justicia sospecha que es autor de un asesinato en el marco de un ajuste de cuentas narco.

Un peligroso asesino de nacionalidad paraguaya, con pedido de captura internacional, se hizo pasar por una víctima de un hecho de inseguridad al ingresar con un balazo en un pulmón al hospital Mercante de José C. Paz. Se trata de Ángel Daniel Franco Palacios, un joven de 21 años, que según la Justicia de Paraguay es un sicario contratado para cometer crímenes.

Según publicó el portal Primer Plano Online, Palacios dijo que "le dispararon en un intento de robo del cual pudo escapar". En el hospital, "pidió ayuda para que sus allegados se enteren, pero ocultaba quién era en verdad". Incluso, vecinos de Moreno y José C. Paz difundieron una publicación en redes sociales con la intención de ayudar.

"Buscamos a la familia de Franco Palacio. Está internado en el hospital Mercante. Le dieron un tiro en un pulmón al intentar robarle", indicaba el posteo, que se viralizó en distintos grupos vecinales, y en la que se lo veía en una cama del centro de salud con una herida debajo de la axila izquierda y varios tatuajes en su cuerpo.

Baleado Mercante

Una vez que se viralizó el posteo, Palacios quedó detenido en el hospital y con custodia policial. El fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, considera que es autor de un asesinato en el marco de un ajuste de cuentas narco, en el que un hombre de 41 años identificado como Silvio Ramírez Martínez fue fusilado de dos tiros en la cabeza.

El asesinato de Ramírez Martínez se produjo en un descampado ubicado en la zona de Cuartel V, cerca de Ricchieri, y a pocos metros de donde se realizaba un procedimiento encubierto de personal policial de Tráfico de Drogas Ilícitas. Los efectivos oyeron detonaciones de arma de fuego en un amplio terreno tipo rural, donde hallaron al hombre herido de gravedad y varios sujetos escapando en motos.

Rápidamente los investigadores establecieron que no se trató de un robo e incautaron en el lugar un casco de motociclista, 3 vainas servidas de calibre .9 milímetros y 5 proyectiles del mismo calibre. Luego de analizar las cámaras de seguridad de la zona y manchas hemáticas, vincularon el caso con el joven internado en el hospital Mercante y lograron determinar que Palacios estaba involucrado en el crimen del descampado, por lo que quedó detenido con custodia policial y a la espera de ser indagado por la Justicia.

