Video: planeaba atacar a su expareja con bombas molotov y fue detenido tras una persecución de película

El sospechoso escapó en su auto por la ruta provincial 65, en Junín, tras el aviso de un vecino a la policía. En el interior del rodado las fuerzas de seguridad hallaron artefactos incendiarios. Tenía una denuncia por violencia familiar.

Efectivos de la Policía Bonaerense arrestaron a un hombre de 45 años , identificado como Martín Sebastián Salcedo , luego de una veloz persecución por la ruta provincial 65 en Junín , donde descubrieron que transportaba dos bombas molotov con las que planeaba a atacar a su expareja . El procedimiento se originó a partir de la denuncia de un vecino de la zona periférica.

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El operativo comenzó en la intersección de la avenida Alvear y Juana Azurduy, sitio en el cual el personal de la comisaría 2ª intentó identificar al conductor de un Volkswagen Vento gris sin patente . Ante la aproximación de los uniformados, el automovilista aceleró y comenzó la fuga .

La huida se extendió por más de 10 kilómetros en dirección a la localidad de Agustina, tramo en el cual el imputado realizó maniobras temerarias. A la altura del relleno sanitario, el rodado chocó contra un patrullero, cayó a una zanja y reanudó la marcha en sentido contrario .

Frente a la peligrosidad de la situación y la sospecha de armas, un policía bajó del móvil y disparó contra el VW Vento . Un testigo presencial registró el momento con su teléfono celular y exclamó de forma errónea: "¡No, lo mató, amigo! Le pegó un tiro en la cabeza" .

Un hecho de extrema violencia de género fue frustrado por la Policía en la ciudad de Junín. Martín Sebastián Salcedo fue detenido tras una espectacular y peligrosa persecución por la Ruta Provincial 65, cuando se dirigía a atacar a su expareja con dos bombas molotov. pic.twitter.com/U69Lu2CpP0

La Justicia imputa al conductor y la fuerza evalúa al policía

El conductor resultó ileso y continuó su marcha hasta que unidades de apoyo lo interceptaron en el acceso a la ciudad. Durante la requisa del vehículo, los agentes incautaron un bidón con combustible y dos botellas con trapos en sus picos listas para su uso.

La fiscal Vanina Lisazo, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, imputó a Salcedo por los delitos de daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad. Asimismo, el Juzgado de Familia local dispuso una restricción perimetral debido a una denuncia por violencia familiar efectuada el día previo.

Por otra parte, la funcionaria judicial no tomó medidas de carácter penal contra el efectivo involucrado en los disparos sobre la ruta. No obstante, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense solicitó una evaluación psicológica obligatoria para dicho agente.