26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: una clienta furiosa por la mala atención terminó a las piñas con la empleada de un comercio

La cámara de seguridad del almacén registró toda la escena donde se ve que una mujer ingresó al local para increpar a la cajera por la supuesta mala atención que había recibido su hermana y la discusión rápidamente escaló. En cuestión de segundos, ambas se agarraron a golpes y tirones de pelo, mientras dos personas intentaban separarlas.

Por
Atendiste mal a mi hermana

"Atendiste mal a mi hermana", increpó una mujer a la empleada del almacén y desató la feroz pelea.

Una mujer ingresó a un almacén de barrio en Neuquén para increpar a la cajera por la supuesta mala atención que había recibido su hermana y la discusión escaló rápidamente. En cuestión de segundos, ambas se enfrentaron a golpes y tirones de pelo, mientras dos personas intentaban separarlas. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Las hermanas permanecen internadas en el Hospital Regional Goya.
Te puede interesar:

Corrientes: detuvieron al hombre acusado de abusar y golpear a sus hijas de 14 y 11 años

Lo que comenzó como una escena cotidiana en un almacén de barrio terminó convirtiéndose en un episodio violento que pudo verse de principio a fin en las imágenes que quedaron captadas por las cámaras de seguridad. Allí se ve como una mujer ingresa con una bolsa de papas fritas en mano e increpa a la empleada por la supuesta mala atención que había recibido su hermana minutos antes.

La trabajadora desconoció la situación que le planteaba la mujer y se la escucha murmurar por lo bajo unas palabras que desataron la furia de la clienta y comenzaron una batalla campal en medio del almacén en presencia de dos testigos: un hombre que ya estaba dentro del local y otra mujer que ingresó después.

Embed

Las dos mujeres siguieron agarradas a las piñas sin prestar atención a quienes estaban alrededor. En medio del forcejeo, hasta la caja registradora terminó en el suelo entro otras cosas que estaban sobre el mostrador. Luego, la mujer que estaba dentro del local salió a buscar ayuda e ingresó un hombre que intentó separar a las chicas.

El episodio de violencia quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad del local y se viralizaron en redes sociales generando miles de comentarios. Hasta el momento no se reportaron lesiones de gravedad ni intervenciones policiales formales en el lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo.

Video: planeaba atacar a su expareja con bombas molotov y fue detenido tras una persecución de película

El hecho se produjo en la Autopista Panamericana.

Tragedia en la Autopista Panamericana: un niño andaba en bicicleta y murió atropellado por un auto

Varios presos y un policía sufrieron heridas y recibieron atención médica

Motín y tensión en una comisaría de Balvanera: hubo disparos, un incendio y varios presos hospitalizados

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.

Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas

El joven venía de una fiesta en Brandsen, afirmaron testigos de la tragedia.

"Mirá lo que hice": qué dijo el joven que chocó a la familia que falleció en San Vicente

Los padres de la beba de cinco meses quedaron imputados.

Indignación en Escobar: murió una beba intoxicada y la Justicia investiga a los padres por negligencia

Rating Cero

Intenten armar una oración sin que contenga la palabra con P, escribió en su cuenta de X. 

"Vengan de a mil": Florencia Peña bancó al plantel de River y se plantó ante los haters millonarios

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Wanda Nara y sus hijas se reencontraron con la familia Icardi, mientras Mauro está en Japón

Sin traje de baño ni pudor: el momento viral de la dupla más osada de GH.

Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores

¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores

Los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagará la casa completa: Gran Hermano aplicó una dura sanción

Los nuevos ingresos rompieron las reglas y lo pagará la casa completa: Gran Hermano aplicó una dura sanción

Rodrigo De Paul cumplió 32 años y Tini Stoessel lo saludó en redes sociales.

Tierno mensaje de Tini Stoessel a De Paul por su cumpleaños: "Me cambiaste la vida"

últimas noticias

Estados Unidos atacó sitios de lanzamiento de misiles y buques minadores de Irán

Estados Unidos atacó sitios de lanzamiento de misiles y buques minadores de Irán

Hace 9 minutos
Recrudece la violencia en las calles de La Paz.

En una nueva jornada de violentos choques en La Paz, el gobierno de Bolivia admitió la muerte de un manifestante

Hace 57 minutos
Atendiste mal a mi hermana, increpó una mujer a la empleada del almacén y desató la feroz pelea.

Video: una clienta furiosa por la mala atención terminó a las piñas con la empleada de un comercio

Hace 1 hora
Intenten armar una oración sin que contenga la palabra con P, escribió en su cuenta de X. 

"Vengan de a mil": Florencia Peña bancó al plantel de River y se plantó ante los haters millonarios

Hace 1 hora
Una insólita estafa con las figuritas del Mundial.

Compró una caja de figuritas del Mundial a precio de oferta y al abrirla se dio cuenta que lo habían estafado

Hace 2 horas