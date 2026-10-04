Lluvias y tiempo inestable: así comienza el clima en la primera semana de octubre 2026 El fin de semana marcó un cambio en el escenario meteorológico y anticipa lo que viene para los próximos días. Por Agregar C5N en









Así arranca el clima en la primera semana de octubre 2026. Tiempo

El comienzo de octubre tuvo temperaturas frescas y un cambio hacia condiciones inestables.

El sábado estuvo marcado por fuertes tormentas en CABA y el conurbano.

El día de hoy llega con una mejora del tiempo y temperaturas más agradables.

La primera semana completa de octubre tendrá jornadas variables, con lluvias y nubosidad. El inicio de octubre dejó en el AMBA un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con una seguidilla de jornadas que fueron pasando de un escenario fresco a otro mucho más inestable. El viernes 2 se presentó con temperaturas bajas para la época y cielo entre parcial y mayormente nublado, mientras se preparaba un cambio importante para el comienzo del fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado que las precipitaciones ganarían protagonismo sobre la región.

El sábado 3 fue la jornada más complicada del fin de semana en CABA y el conurbano. Durante la madrugada comenzaron las tormentas y el mal tiempo se intensificó durante la mañana, cuando se registraron las lluvias más fuertes. La temperatura se mantuvo baja, con una mínima de 12° y una máxima de 16°, mientras que hacia la tarde las precipitaciones fueron perdiendo intensidad y quedaron algunas lluvias aisladas.

El sabado fue la jornada mas complicada del fin de semana en el AMBA debido a las fuertes tormentas. Tiempo Para la jornada de hoy, domingo 4, el panorama cambia de manera notoria y el tiempo se presenta mucho más estable. El cielo estará algo nublado y no se esperan lluvias en el AMBA, mientras que las temperaturas también tendrán un repunte respecto del sábado: la mínima será de 11° y la máxima llegará a 21°. De esta manera, el fin de semana termina con una mejora que dará paso a una nueva etapa del tiempo durante los primeros días de octubre.

Como inicia el clima de la primera semana de octubre 2026 Según el SMN, el lunes 5 comenzará con cielo nublado y temperaturas moderadas, con registros cercanos a los 14° durante las primeras horas y una máxima de alrededor de 22°. El panorama continuará relativamente estable, aunque con abundante nubosidad durante buena parte de la jornada. Para el martes 6 se esperan condiciones muy similares, con una mínima de 13° o 14° y una máxima cercana a los 22°, además de un cielo algo nublado.

El miércoles 7 vuelven las nubes y las temperaturas rondarán los 13° de mínima y los 19° de máxima. Luego, el jueves 8 las condiciones tenderían a mejorar, aunque persistiría la nubosidad, con una máxima que podría ubicarse alrededor de los 18°. El viernes 9, en tanto, el pronóstico anticipa una baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas algo más elevadas, con valores que podrían alcanzar los 20°.

Así estará el clima en la primera semana completa de octubre. SMN Así, la primera semana completa de octubre tendrá un clima cambiante en el AMBA, con jornadas nubladas, momentos de estabilidad y nuevos períodos de lluvia. Después de las tormentas del sábado y la mejora prevista para hoy, el panorama volverá a presentar cierta inestabilidad hacia la mitad de la semana y podría cerrarse con precipitaciones el viernes. Las condiciones pueden modificarse a medida que se acerquen las fechas, por lo que será importante seguir las próximas actualizaciones del pronóstico.