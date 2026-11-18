Después de una mañana bien pesada y calurosa, finalmente se largó a llover en el AMBA apenas arrancó la tarde de este miércoles. El agua llegó con viento y hasta cayó algo de granizo chiquito en la zona norte del Área Metropolitana.
Si bien se esperan nuevas tormentas aisladas por la tarde, el tiempo mejorará hacia la noche y seguirá estable durante gran parte de los próximos días. De acuerdo con el SMN, las lluvias recién regresarían hacia el cierre de la semana.
Después de una mañana bien pesada y calurosa, finalmente se largó a llover en el AMBA apenas arrancó la tarde de este miércoles. El agua llegó con viento y hasta cayó algo de granizo chiquito en la zona norte del Área Metropolitana.
Para lo que queda de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que sigue la chance de algunas lluvias aisladas —con una probabilidad de entre el 10% y el 40%— y viento del sudoeste con ráfagas que pueden llegar a los 50 km/h.
La buena noticia llegará a la noche cuando el tiempo empieza a mejorar. Según el SMN, el cielo quedará parcialmente nublado, la temperatura bajará a los 20 grados y prácticamente se disipa el riesgo de lluvia.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá mayormente estable en gran parte de la semana, aunque sobre el cierre podrían volver algunas lluvias aisladas.
Miércoles 18 de noviembre: por la tarde persiste la chance de tormentas aisladas (entre un 10% y un 40% de probabilidad), con el termómetro alcanzando los 29 grados. El viento llegará desde el sudoeste a velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que pueden tocar los 50 km/h. Hacia la noche el cielo quedará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 20 °C y el riesgo de lluvias será casi nulo (0% a 10%).
Jueves 19 de noviembre: será un día seco, con nubosidad variable —algo nublado desde la mañana hasta la tarde, y parcialmente nublado en la madrugada y la noche—. Las marcas térmicas irán de los 18 grados de mínima a los 29 de máxima, acompañadas por viento leve a moderado del sudoeste y del sur (entre 7 y 22 km/h).
Viernes 20 de noviembre: la temperatura se moverá en un rango más templado, entre los 19 y los 26 grados. Tras una primera mitad del día con cielo parcialmente nublado, hacia la tarde y la noche vuelve la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Soplará una brisa suave de 7 a 12 km/h.
Sábado 21 de noviembre: regresa el buen tiempo, sin lluvias a la vista y con cielo parcialmente nublado. La mínima arrancará en 17 grados y la máxima trepará hasta los 27. Hacia la tarde y la noche, el viento rotará al noreste y cobrará algo más de fuerza, ubicándose entre los 13 y los 22 km/h.
Domingo 22 de noviembre: cerrará el fin de semana con cielo parcialmente nublado de principio a fin y temperaturas agradables, de entre 18 y 26 grados. Habrá una mínima chance de inestabilidad durante la madrugada y la mañana (0% a 10%), que desaparecerá por completo hacia la tarde y la noche.