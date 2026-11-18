Miércoles 18 de noviembre: por la tarde persiste la chance de tormentas aisladas (entre un 10% y un 40% de probabilidad), con el termómetro alcanzando los 29 grados. El viento llegará desde el sudoeste a velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que pueden tocar los 50 km/h. Hacia la noche el cielo quedará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 20 °C y el riesgo de lluvias será casi nulo (0% a 10%).

Jueves 19 de noviembre: será un día seco, con nubosidad variable —algo nublado desde la mañana hasta la tarde, y parcialmente nublado en la madrugada y la noche—. Las marcas térmicas irán de los 18 grados de mínima a los 29 de máxima, acompañadas por viento leve a moderado del sudoeste y del sur (entre 7 y 22 km/h).

Viernes 20 de noviembre: la temperatura se moverá en un rango más templado, entre los 19 y los 26 grados. Tras una primera mitad del día con cielo parcialmente nublado, hacia la tarde y la noche vuelve la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Soplará una brisa suave de 7 a 12 km/h.

Sábado 21 de noviembre: regresa el buen tiempo, sin lluvias a la vista y con cielo parcialmente nublado. La mínima arrancará en 17 grados y la máxima trepará hasta los 27. Hacia la tarde y la noche, el viento rotará al noreste y cobrará algo más de fuerza, ubicándose entre los 13 y los 22 km/h.