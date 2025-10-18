Lluvias, tormentas y el regreso de las altas temperaturas: rige una alerta meteorológica amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. El organismo pronosticó para la jornada del sábado 18 de octubre, una serie de fenómenos acompañados por granizo y actividad eléctrica.
Desde el SMN expresaron que esas áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados puntualmente.
En paralelo, las temperaturas comenzarán a aumentar y en el resto del país se presentará un proceso de estabilidad, acompañado por un cambio en la circulación de viento, detallaron desde Meteored.
"A medida que avance el fin de semana, la circulación rotará del sector sur al norte, lo que provocará un marcado ascenso térmico y una amplitud de temperaturas considerable entre la mañana y la tarde", sentenciaron desde el sitio.