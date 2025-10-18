18 de octubre de 2025 Inicio
Lluvias, tormentas y el regreso de las altas temperaturas: rige una alerta meteorológica amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias provincias de Argentina. En paralelo, se espera un incremento del calor, con máximas de 28 grados.

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. El organismo pronosticó para la jornada del sábado 18 de octubre, una serie de fenómenos acompañados por granizo y actividad eléctrica.

Desde el SMN expresaron que esas áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados puntualmente.

En paralelo, las temperaturas comenzarán a aumentar y en el resto del país se presentará un proceso de estabilidad, acompañado por un cambio en la circulación de viento, detallaron desde Meteored.

"A medida que avance el fin de semana, la circulación rotará del sector sur al norte, lo que provocará un marcado ascenso térmico y una amplitud de temperaturas considerable entre la mañana y la tarde", sentenciaron desde el sitio.

Alerta meteorológica por lluvias y tormenta: las localidades afectadas

  • Tucumán: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo.
  • Salta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate- Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera.
  • Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
