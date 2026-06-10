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Impacto: una famosa reveló que su primer novio terminó preso "por algo heavy"

Una famosa actriz sorprendió al recordar una historia de juventud junto a su hija y aclarar que no dará más detalles sobre aquella persona.

La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

La actriz y directora Nazarena Vélez volvió a convertirse en noticia tras una inesperada confesión que sorprendió a sus seguidores durante un programa de streaming que comparte junto a su hija Barbie Vélez. La actriz, productora y figura del espectáculo argentino recordó un episodio de su adolescencia relacionado con su primer acercamiento amoroso y lanzó una frase que generó impacto inmediato: aseguró que aquel chico “terminó preso por algo heavy”.

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El momento surgió mientras madre e hija conversaban sobre las primeras historias de amor y los recuerdos de juventud. La charla parecía avanzar por un terreno emotivo cuando Barbie Vélez le preguntó a su mamá si su primer amor había sido su papá. Nazarena respondió afirmativamente, pero la conversación tomó otro rumbo cuando apareció el recuerdo de un antiguo vínculo de su adolescencia.

La confesión en Storytime, el programa de streaming de Bondi Live, rápidamente llamó la atención porque Nazarena Vélez no suele esquivar anécdotas personales y, fiel a su estilo directo, contó la situación con humor. Sin embargo, también dejó claro que no quería revelar la identidad completa de esa persona, preservando el apellido y algunos detalles de aquella historia del pasado.

La confesión de Nazarena Vélez

Todo comenzó cuando Barbie Vélez recordó un nombre relacionado con los primeros amores de su madre. “¿Tu primer amor fue mi papá?”, había preguntado, dando lugar a una respuesta que parecía cerrar la historia. Pero luego la joven mencionó a Hernán Richieri, lo que provocó una reacción inmediata de Nazarena.

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“¡No! ¿Sabés quién fue tu primer amor?”, recordó Barbie, mientras Nazarena aclaraba que el nombre estaba relacionado pero que había detalles que no coincidían. La actriz respondió con una frase inesperada: explicó que esa persona no había sido exactamente un novio formal y agregó que había terminado preso “por algo heavy”.

La conductora de Storytime aclaró que se trató de un vínculo breve de juventud. “No fue novio, novio, fue besito”, explicó entre risas. La expresión buscó bajar la intensidad del relato, aunque la referencia a una situación judicial generó sorpresa entre quienes seguían la transmisión.

Nazarena decidió no brindar más datos sobre la identidad del protagonista de aquella historia. “El nombre lo dijiste bien, pero el apellido no. Y no lo vamos a decir”, cerró durante el programa, dejando el episodio como una anécdota personal de su pasado.

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