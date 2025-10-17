Alerta meteorológica naranja por tormentas: a qué hora llueve este viernes 17 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del viernes 17 de octubre una serie de fenómenos acompañados por granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Las provincias bajo alerta naranja y amarilla son Misiones, Corrientes, Tucumán, Chaco, Formosa, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, y Catamarca.
Gran parte del norte de Argentina será afectado por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
En paralelo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que la inestabilidad avance durante el transcurso del viernes. Desde Meteored explicaron que "la zona central muestra la presencia de una debilitada zona frontal estacionaria, en donde vienen desarrollándose algunas tormentas aisladas sobre el sur de Córdoba, con avance hacia el este".