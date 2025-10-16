Vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica amarilla para varias provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, junto a caída de granizo ocasional y ráfagas intensas. ¿Cómo seguirá el clima de cara al fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta y viento para ocho provincias de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del jueves 16 de octubre una serie de fenómenos por fuertes precipitaciones, junto a caída de granizo ocasional y ráfagas intensas.

Las provincias bajo alerta son Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy , mientras que para Córdoba y Chubut rige una alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Durante la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas en la franja central y en el noreste argentino Rige alerta amarilla para este jueves y viernes en las provincias del NEA Para más info y recomendaciones https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/6uQ2X9KHKS

Desde Meteored añadieron que para el día viernes 17 se esperan "condiciones de tiempo inestable se generalicen en la región central y, especialmente, en el norte del país. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos registrarán lluvias y tormentas de moderada intensidad, mientras que los fenómenos más fuertes podrían concentrarse sobre Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa".

Las lluvias se esperan durante el día viernes y, a partir de esto, se generará un descenso térmico durante el sábado y domingo, donde las máximas se mantendrán en los 22°. A diferencia de los 28° que se esperan para la jornada del jueves 16, esta baja en la temperatura será muy breve, porque de cara a la próxima semana el termómetro volverá a aumentar.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento: las localidades afectadas

Viento

Córdoba: Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas.

Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas. Chubut: Meseta de Río Senguer.

Tormenta