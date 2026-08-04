¿Llueve toda la semana? Cielo nublado, bajas temperaturas y una alerta por tormentas en Argentina

Tras el fuerte temporal del fin de semana, se esperan días con neblina y precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por granizo, actividad eléctrica y nevadas para varias localidades del territorio, acompañado por un brusco descenso del termómetro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y nevadas para varias localidades de Argentina. Tras el feroz temporal que afectó a gran parte del país , el cielo en Buenos Aires se mantendrá nublado con neblinas durante las primeras horas de la mañana y bajas temperaturas.

Las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa están bajo alerta por tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientas que para la zona cordillerana de Río Negro y Chubut está bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

Fin de semana de tormentas en el este de la región central y gran parte del Litoral Deslizá para conocer qué pasó durante los alertas emitidos por el @SMN_Argentina pic.twitter.com/DXxvMopDhH

Desde Meteored informaron que "el ingreso del frente frío marcará el punto de inflexión de la semana" avanzará desde la Patagonia hacia el centro y norte del país, esto generará "lluvias y tormentas que se desplazarán de sur a norte, alcanzando la región pampeana, el Litoral y posteriormente el noreste argentino".

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transita una semana marcada por la alta humedad, la inestabilidad y un posterior refrescamiento hacia el fin de semana. Las temperaturas mínimas se mantendrán moderadas, ubicándose entre los 11 ° y 13 °, mientras que las máximas rondarán los 15 ° a 16 °. La probabilidad de lluvias para ambos días es sumamente baja, con vientos leves a moderados predominantemente del sector este y noreste.

Pronóstico extendido del SMN para CABA. Captura del SMN.

El cambio más relevante en las condiciones del tiempo llegará durante el jueves 6 de agosto, día en que se espera un desmejoramiento paulatino que derivará en tormentas hacia la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentarán de forma considerable hasta alcanzar un 70%. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13 ° de mínima y los 16 ° de máxima, pero el viento comenzará a intensificarse desde el sector norte, registrando ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h al cierre de la jornada.

Tras el paso del sistema frontal, el viernes 7 traerá consigo una marcada rotación del viento hacia el sector sudoeste y un posterior despeje del cielo. Esto favorecerá un fuerte descenso térmico matinal, con una mínima que perforará el suelo de los 6 °, mientras que la máxima no superará los 14 °. Por su parte, el sábado 8 se presentará con nubosidad variable, temperaturas entre los 9 ° y 14 °, y ráfagas persistentes de viento del sector sur de hasta 50 km/h, consolidando un ambiente despejado pero típicamente invernal.

Cómo será el clima en agosto 2026 con la llegada de "El Niño"

Las condiciones climáticas en Argentina podrían presentar cambios durante este mes debido al avance de un conocido evento atmosférico , que ya comenzó a consolidarse y promete modificar el patrón de lluvias durante el final del invierno y el inicio de la primavera. ¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?.

Según los principales modelos meteorológicos, el impacto se sentirá principalmente en el este del país, donde se esperan precipitaciones por encima de los valores habituales para esta época del año. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), uno de los sistemas de pronóstico más utilizados a nivel internacional, anticipa una tendencia hacia un período más húmedo en distintas zonas de Argentina.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que existe una probabilidad superior al 90% de que el evento oceánico-atmosférico se consolide durante la segunda mitad de 2026. “El Niño” es un suceso climático asociado al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo. En nuestro pais, suele favorecer períodos más húmedos en la región centro y este del territorio. Este escenario refuerza las previsiones que indican una mayor influencia del fenómeno durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre, con cambios en la circulación atmosférica regional y un aumento de las precipitaciones en el este argentino.