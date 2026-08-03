Cuándo sale el sol en Buenos Aires: con alerta naranja por tormentas y viento, ¿cuándo va a llover? Los porteños pasarán varios días sin ver al astro rey, mientras que otras partes del país son azotadas por varias inclemencias que tienen injerencia en la vida cotidiana de sus habitantes. Por Agregar C5N en









La Ciudad de Buenos Aires y una semana nublada por delante.

El invierno sigue su marcha en todo el país y, mientras los porteños pasarán varios días con cielo nublado, otras zonas afrontan alertas amarilla y naranja por tormentas, viento y nevadas lanzadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo emitió aviso amarillo por tormenta para el sudeste de Formosa, este de Chaco, noroeste de Santa Fe, norte de Entre Ríos y la totalidad del territorio de Corrientes.

Por otro lado, hay alerta amarilla por lluvia en toda la costa de Santa Cruz, mientras que la zona cordillerana de Mendoza cuenta con doble advertencia por viento y nevada: en Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato es amarilla en ambos casos, mientras que en el resto de la franja montañosa de la provincia la de nevada trepa a naranja, con valores previstos de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros.

También hay alerta amarilla por nevada en la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, en Neuquén.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores La semana comienza con cielo nublado en el área metropolitana, con la omnipresente humedad que mantiene una baja amplitud térmica, con una temperatura que apenas oscilará entre los 13° y los 16°. Podría haber precipitaciones hacia la tarde en forma de llovizna.

Los días venideros mantendrán esa línea, húmedos y nublados, con niebla durante la mañana y tarde por la noche. El jueves hay probabilidad de precipitaciones que abrirían paso luego a la llegada del sol, que se dejaría ver recién el viernes para cortar con una semana gris. Se viene una semana con nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). SMN