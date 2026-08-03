3 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo sale el sol en Buenos Aires: con alerta naranja por tormentas y viento, ¿cuándo va a llover?

Los porteños pasarán varios días sin ver al astro rey, mientras que otras partes del país son azotadas por varias inclemencias que tienen injerencia en la vida cotidiana de sus habitantes.

Por
La Ciudad de Buenos Aires y una semana nublada por delante.

La Ciudad de Buenos Aires y una semana nublada por delante.

El invierno sigue su marcha en todo el país y, mientras los porteños pasarán varios días con cielo nublado, otras zonas afrontan alertas amarilla y naranja por tormentas, viento y nevadas lanzadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Conocé como va a estar el clima en agosto ¿Aumentan las lluvias?
Te puede interesar:

Cómo comenzará el clima en agosto 2026

El organismo emitió aviso amarillo por tormenta para el sudeste de Formosa, este de Chaco, noroeste de Santa Fe, norte de Entre Ríos y la totalidad del territorio de Corrientes.

Por otro lado, hay alerta amarilla por lluvia en toda la costa de Santa Cruz, mientras que la zona cordillerana de Mendoza cuenta con doble advertencia por viento y nevada: en Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato es amarilla en ambos casos, mientras que en el resto de la franja montañosa de la provincia la de nevada trepa a naranja, con valores previstos de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros.

También hay alerta amarilla por nevada en la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, en Neuquén.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

La semana comienza con cielo nublado en el área metropolitana, con la omnipresente humedad que mantiene una baja amplitud térmica, con una temperatura que apenas oscilará entre los 13° y los 16°. Podría haber precipitaciones hacia la tarde en forma de llovizna.

Los días venideros mantendrán esa línea, húmedos y nublados, con niebla durante la mañana y tarde por la noche. El jueves hay probabilidad de precipitaciones que abrirían paso luego a la llegada del sol, que se dejaría ver recién el viernes para cortar con una semana gris.

Se viene una semana con nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se viene una semana con nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nieve golpea con fuerza varias zonas cordilleranas del país.

Tras el temporal, domingo gris y con alertas por más precipitaciones en varias provincias

Un tornado sorprendió a los vecinos del sur de Santa Fe. 

En medio del temporal, un impresionante tornado afectó una zona rural de Santa Fe y causó destrozos

CABA y parte del conurbano bonaerense resultó afectado por el temporal.

Las imágenes del temporal en el AMBA: calles anegadas, cortes de luz y vuelos cancelados

¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?

Cómo será el clima en agosto con la llegada de "El Niño"

Se esperan lluvias aisladas durante la jornada del sábado en CABA. 

Tras el temporal, se mantiene activa la alerta por tormentas: cuándo va a mejorar el tiempo

Fuerte actividad eléctrica y lluvias intensas durante el temporal en el AMBA. 

Cortes de luz, calles anegadas y vuelos demorados: las consecuencias del temporal en el AMBA

Rating Cero

Zaira Nara disfrutando el verano español.

"¿Alguna vez vestida?": Zaira Nara le contestó a un seguidor que le cuestionó una foto haciendo topless

Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

La actriz posee un gran ambiente pensado para conservar en orden su colección de ropa y accesorios.

Así es el vestidor gigante que tiene Jennifer Aniston

Diana Lamas Hoy disfruta de una vida tranquila, enfocada en el cine, la naturaleza y una rutina lejos del ritmo de la televisión.

De figura en los 90 a perfil bajo: qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas

Este fue el personaje de una exitosa película que casi rechaza Orlando Bloom.

Orlando Bloom estuvo a punto de rechazar este papel: lo terminó convirtiendo en una estrella

últimas noticias

play

Paro nacional docente: el Gobierno ya analiza sanciones y amenaza con quitarle la personería gremial a CTERA

Hace 38 minutos
La Federal, una de las fuerzas alcanzadas.

Entregan un bono de $50 mil para policías y militares

Hace 58 minutos
La Ciudad de Buenos Aires y una semana nublada por delante.

Cuándo sale el sol en Buenos Aires: con alerta naranja por tormentas y viento, ¿cuándo va a llover?

Hace 1 hora
La Habana y Matanzas, las zonas más afectadas.

Otro masivo apagón en Cuba dejó a toda la isla a oscuras por sexta vez en el año

Hace 1 hora
El Gobierno desregula aún más la importación de alimentos.

Eliminan trámites para importar alimentos con certificaciones internacionales

Hace 1 hora