Femicidio en Pilar: hallaron asesinada a una mujer y detuvieron a un exguardia penitenciario

Se llamaba Milagros Noemí Cabrera y su cuerpo fue encontrado en un predio. El sospechoso tiene rasguños en el cuello y la nuca compatibles con lesiones defensivas de la víctima.

Una mujer fue hallada asesinada a metros de una parada de colectivos en el partido bonaerense de Pilar , después de que su expareja denunciada su desaparición. Las autoridades detuvieron como sospechoso a un exintegrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Un femicidio cada 35 horas: se registraron más de 140 asesinatos en los primeros siete meses de 2026

La víctima, identificada como Milagros Noemí Cabrera , de 30 años, fue encontrada muerta y desnuda por personal de la DDI San Isidro en un predio vallado en la localidad de Villa Rosa. Los investigadores dialogaron con su expareja, Diego Fernando Vizgarra , quien señaló que denunció el hecho por "averiguación de paradero" después de haberla visto el viernes por última vez.

En tal sentido, las autoridades arrestaron a un exguardia del Servicio Penitenciario Bonaerense llamado Luis César Navarro , quien presentaba rasguños en el cuello y la nuca compatibles con lesiones defensivas de Cabrera. La detención ocurrió en una casa ubicada en la calle Carlos Saavedra Lamas al 1300, donde también secuestraron 50 pesos uruguayos, una gorra, un calzado, prendas de vestir y un celular con funda transparente.

En tanto, la Unidad Fiscal de Instrucción número 2 de Pilar delegó las tareas investigativas, el relevamiento de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad al personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Sexta de esa zona. Los investigadores corroboraron que Navarro denunció el robo de un teléfono con características similares al dispositivo secuestrado.

También peritos de la Policía Científica examinaron la escena del crimen y personal del SAME confirmó el fallecimiento de Cabrera. Además, los investigadores establecieron que Navarro denunció el robo de un teléfono con características similares al dispositivo secuestrado.

El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich reveló que la mataron de una puñalada en la cervical

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Juana Mailén Antonich, de 25 años, que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 determinó que la mujer murió de un paro cardíaco causado por una hemorragia grave generada por una herida de arma blanca en la zona cervical, según publicó el medio local 0223.

Además, la joven presentaba golpes en el rostro y en los brazos, donde también tenía pequeños cortes. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron el medio marplatense mencionado.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin margen de duda.

Según relató el tío de Mailén, el cuerpo fue encontrado por una policía y el hermano de la joven a metros de donde había sido citada para una supuesta entrevista de trabajo en el balneario de la zona sur de Mar del Plata. La mujer era madre de dos niñas de 1 y 6 años y la familia advirtió que la Policía se demoró en tomarles la denuncia y comenzar a buscarla, al punto tal que su tío Luis emprendió la tarea por sí solo junto a su sobrino.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].