Llegó a pesar 85 kilos luego de ser madre y después de 12 años logró "volver a ser la persona que era"

Tras probar con diferentes métodos, en tres meses pudo alcanzar su peso ideal y cambiar el estilo de vida con el entrenamiento junto a Cristian "La Roca" Quevedo. "Nada es gratuito, hay que poner esfuerzo, voluntad y mucha disciplina", contó a C5N.

Adriana Pérez junto a La Roca. 

Adriana Pérez es la protagonista del quinto capítulo de Un Cambio Real, el nuevo contenido de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento junto a Cristian "La Roca" Quevedo. Tras ser madre, llegó a pesar 85 kg y durante 12 años probó diferentes métodos para bajar de peso, pero ninguno le fue efectivo. "Nada es gratuito, hay que poner esfuerzo, voluntad y mucha disciplina", contó a C5N.

El camino de Adriana para lograr "volver a ser la persona que yo era", no fue fácil. Luego del embarazo, recordó que "había subido muchísimo de peso" y "creía que iba a ser como mi primero, que al año iba a estar óptima y la realidad fue que no”.

A partir de ese momento, comenzó una larga lucha donde llegó a suprimir el alimento durante muchísimas horas: "Ponía todo de mí, pero lo hacía mal y obviamente que no lograba resultados”. Gracias al entrenamiento con La Roca, reconoció que "lo que no logré en 12 años, lo conseguí en tres meses”.

Adriana también reconoció que la maternidad la había llevado a poner siempre la prioridad en sus hijos, pero "internamente como mujer uno siente que necesita ser la persona que siempre fue y eso la verdad que me afectaba muchísimo”.

“Me iba de vacaciones totalmente tapada.Era una situación que me angustiaba muchísimo porque tenía vergüenza de mostrar mi cuerpo, de que me vieran. Me pasa que cuando miro fotos de esa época, encuentro que no tengo fotos mías, más que una selfie. Me daba tanta vergüenza y además siempre padeciéndolo en silencio”, describió.

En este marco, remarcó la importancia del entrenamiento junto a La Roca, el cual debe estar acompañado por el compromiso y un buen círculo de personas: “Obviamente que nada es gratuito, hay que poner esfuerzo, voluntad y sobre todo mucha disciplina, algo que a mí me favorece”

“Rodearnos de la gente que está en el grupo, que te motiva, que está en lo mismo que vos, para mí fue fundamental. Esto no tiene techo, el techo se lo pone uno mismo, así que vamos a ir por más”, concluyó.

