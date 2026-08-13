Emocionante ovación: así fue el ingreso de Lionel Messi a la cancha tras el fallecimiento de su padre El futbolista ingresó en el entretiempo del duelo entre Inter Miami y León y recibió el cariño de los presentes en estadio, tras su viaje a Rosario. El conjunto estadounidense cayó 3 a 2 y quedó eliminado de la Leagues Cup. Por Agregar C5N en









Lionel Messi ingresó en el entretiempo. Redes sociales

El futbolista Lionel Messi volvió a Estados Unidos e ingresó en el entretiempo para jugar con el Inter Miami ante León en la derrota por 3 a 2 en la fase de grupos de la Leagues Cup. Lo más emotivo del partido fue la ovación que recibió en argentino, aplausos, gritos y un gran reconocimiento.

El equipo de Messi se había puesto en ventaja a los 41 del primer tiempo con Daniel Pinter, de 19 años, después de una jugada que inició Rodrigo De Paul. El capitán ingresó en el entretiempo y recibió aplausos. En su primera intervención, intentó un remate desde larga distancia, pero lo tapó en arquero.

We missed you, Messi.



Welcome back. pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026 León lo empató a los 50 minutos y casi al instante convirtió el 2 a 1. Sin embargo, el 2 a 2 llegó también a los pocos minutos, en lo que se convirtió en un entretenido partido para el neutral. Goles, ataques, atajadas y Messi en el campo. A los 85 minutos, Daniel Arcila volvió a convertir y fue para el 3 a 2.

Finalmente, quedaron eliminados de la competencia, pero Lionel volvió a la cancha luego del fallecimiento de su padre y su viaje a Rosario done estuvo acompañado de toda su familia.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su emotiva carta de despedida para su padre La emotiva carta con la que Lionel Messi desídió a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años luego de una dura enfermedad, repercutió en Antonela Roccuzzo quien uso sus redes para apoyar al futbolista.