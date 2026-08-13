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Un día en la vida llegó a 300 programas y lo festejó con todo

El programa, conducido por Alexia Toumikian, realizó una gran celebración con invitados y amigos. "Una noche espectacular", destacó la periodista.

El festejo de Un día en la vida.

El festejo de Un día en la vida.

Un día en la vida alcanzó las 300 emisiones en C5N y lo festejó de gran manera: invitados, amigos y todos los integrantes del programa, que conduce Alexia Toumikian y se convirtió en un clásico de las noches del domingo.

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.
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"Estoy muy contenta porque estamos celebrando los 300 programas. Estamos viviendo una noche espectacular con un montón de amigos, de invitados. Gracias por estar ahí y nos vamos a seguir viendo en los próximos 300", explicó la presentadora.

Esta propuesta se caracteriza por ofrecer una mirada diferente a las historias de vida de figuras reconocidas que tienen mucho para contar. A través de un formato sin guion, el programa logra un tono auténtico y cercano que invita a reflexionar. Por esa razón, Un día en la vida se convirtió en un imperdible todos los domingos a partir de las 23.59.

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