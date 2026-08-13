13 de agosto de 2026 Inicio
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Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami tras la muerte de su padre: ovación y mucho cariño de los rivales

El equipo jugó en el Nu Stadium y el capitán del equipo ingresó en el segundo tiempo. Sin embargo, el conjunto de Florida cayó ante León por 3-2 y quedó afuera de la competencia en fase de grupos.

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Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami.

Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami.

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Lionel Messi aterrizó el miércoles a primera hora en Estados Unidos y a la noche ya estaba en el estadio Nu para ingresar en el segundo tiempo del partido del Inter Miami en la Leagues Cup. Si bien, no pudo revertir el resultado en contra ya que cayeron por 3 a 2 ante León, fue ovacionado y recibió el cariño de la gente.

Lionel Messi en Inter Miami.
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El equipo de Messi se había puesto en ventaja a los 41 del primer tiempo con Daniel Pinter, de 19 años, después de una jugada que inició Rodrigo De Paul. El capitán ingresó en el entretiempo y recibió aplausos. En su primera intervención, intentó un remate desde larga distancia, pero lo tapó en arquero.

León lo empató a los 50 minutos y casi al instante convirtió el 2 a 1. Sin embargo, el 2 a 2 llegó también a los pocos minutos, en lo que se convirtió en un entretenido partido para el neutral. Goles, ataques, atajadas y Messi en el campo.

A los 85 minutos, Daniel Arcila volvió a convertir y fue para el 3 a 2, a pesar de la decisión del juez de línea. EL VAR fue quien terminó de confirmar la decisión y así finalizó el encuentro que dejó eliminado al Inter.

Messi recibió una ovación y, en una de las jugadas, el exjugador de San Lorenzo, Jhohan Romaña, lo agarró en el aire y se generó un divertido momento.

La emoción de un excompañero de Lionel Messi por la carta de despedida a su padre: "Fue inevitable llorar"

Oscar Ustari, quien fue compañero del Lionel Messi en la Selección argentina e Inter Miami, se refirió a la carta del astro publicada en las redes sociales para despedir a su padre, Jorge Messi, después de su fallecimiento a los 68 años. El arquero se trata de uno de los amigos más íntimos del capitán de la albiceleste.

En diálogo con Dsports Radio, Ustari expuso su emoción por el texto del astro, publicado a cuatro días de la muerte de su padre: "Hoy leí la carta de Leo y me fue inevitable llorar, porque tengo una gran relación con él y con su familia. Leo es alguien que es distinto en todo, ha dado un mensaje enorme para toda la juventud que busca superarse. Aunque no parezca, es una persona como todos nosotros a la cual le pasan cosas como a cualquier ser humano".

En tal sentido, remarcó el esfuerzo de Messi durante el Mundial 2026 pese a la situación que atravesaba. "Jugó un Mundial fenomenal. Es súper competitivo y lo ha demostrado. Trató de apartarse de su situación personal para poder darlo todo por el equipo, no debe haber sido nada fácil", destacó.

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