13 de agosto de 2026 Inicio
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Quién es Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

La especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad asume este jueves en reemplazo de Darío Genua. Según el Gobierno, "su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado".

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Baravalle integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Baravalle integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, asume este jueves como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.

El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.
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La medida se implementó a través del Decreto 730/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según el Gobierno, "su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico".

Quién es Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación

Baravalle es especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. Es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University, de Estados Unidos; magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y actualmente cursa un doctorado en Ingeniería en esa misma institución.

Integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019 y cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

Además, cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos académico y empresarial. Es investigadora y profesora universitaria, dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial y del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de la misma institución.

También es analista de sistemas por la Universidad Nacional de Defensa (UNDEF) y realizó una serie de cursos de posgrado en Planificación Estratégica, Ciberseguridad, Gestión de Riesgos, Inteligencia Empresarial, Criptología, Programa Innovación Experience Israel 360 y Data Engineer de Google.

En el ámbito científico, Baravalle lidera investigaciones vinculadas con inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, y participa en distintos proyectos científicos internacionales.

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