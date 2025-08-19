Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

19 de agosto de 2025 Inicio
El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, respondió a los anuncios del ministro Federico Sturzenegger sobre la habilitación de bitrenes en la red vial nacional.

Martín Marinucci

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cruzó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y advirtió sobre las consecuencias de desregular el transporte de carga: "Habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos".

El tiempo cambiará bruscamente en el AMBA.
Qué es una ciclogénesis: el proceso meteorológico que afectará al país

"Lo que faltaba: camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas. Una vez más, Sturzenegger toma una medida que atenta contra la seguridad vial para facilitar el negocio de unos pocos", lanzó el funcionario provincialdesde Dolores, donde encabezó la entrega de herramientas de prevención de seguridad vial y Pases Libres Multimodales a vecinos.

El titular de Transporte bonaerense apuntó que la decisión "pone en riesgo a quienes circulan por las rutas de nuestro país" al detallar que "el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado. Solo con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución".

Marinucci también cuestionó el desinterés del Gobierno nacional por el mantenimiento de la infraestructura vial: “El mismo Gobierno que hace bandera del deterioro del Estado lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento en gran parte de la red nacional. Es una bomba a punto de estallar".

En ese sentido, el funcionario provincial apuntó contra la entrega de los ferrocarriles de carga: "En los últimos años potenciamos la red ferroviaria de cargas para, por ejemplo, conectar los puertos del gran Rosario con el norte productivo cruzando seis provincias. Este Gobierno quiere privatizar nuestros trenes, de pasajeros y de cargas porque no tienen ningún interés en el desarrollo industrial y social. Nada más priorizan sus negocios".

"Una red ferroviaria multimodal, que pueda llevar a las góndolas nuestros productos y a nuestros vecinos a sus trabajos y estudios, es lo que necesitamos para desarrollarnos y crecer. Pero hacen todo lo contrario, la motosierra es destrucción por el placer de romper todo lo que estaba bien", enfatizó Marinucci.

Finalmente, envió un mensaje directo al ministro de Desregulación: “Si de verdad quieren hablar de impulsar la industria y la producción, lo primero que deberían hacer es dejar de destruir la matriz productiva nacional. Porque crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan.”

