Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

Una producción italiana que mezcla erotismo, drama y dilemas morales. Se volvió un fenómeno en la plataforma de streaming.

Una pareja en un punto de quiebre

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.

Netflix siempre encuentra la forma de captar la atención de sus suscriptores con propuestas que generan conversación. Algunas veces lo logra con documentales que muestran realidades incómodas, otras con thrillers intensos o con series que apuestan al costado más provocador de las relaciones humanas.

Dentro de su extenso catálogo, hay producciones que no pasan inadvertidas porque cruzan la delgada línea entre el entretenimiento y la incomodidad. Son esas ficciones que levantan polémicas, ya sea por sus escenas explícitas o porque dejan al espectador pensando en lo que haría en una situación similar. El morbo y la curiosidad juegan un rol clave, y ese es, justamente, uno de los motores que explican el éxito de esta miniserie.

Se trata de una historia italiana que, en apenas seis capítulos de unos 45 minutos cada uno, logra capturar la atención desde el primer episodio. Su propuesta es clara: mostrar cómo las tentaciones y los secretos pueden quebrar un vínculo que parecía inquebrantable. Lo interesante es que, más allá del erotismo, lo que termina enganchando es el retrato crudo de los conflictos íntimos de pareja.

FIDELIDAD

Netflix: sinopsis de Fidelidad

Basada en la novela homónima de Marco Missiroli —un éxito editorial en Italia y en otros países de Europa—, la serie sigue a Carlo (Michele Riondino) y Margherita (Lucrezia Guidone), un matrimonio treintañero que parece tenerlo todo bajo control. Sin embargo, la aparición de una joven estudiante despierta dudas sobre la fidelidad de Carlo y abre la puerta a un espiral de sospechas y pasiones prohibidas.

Lo que comienza como una sospecha leve termina generando un quiebre en la pareja. La desconfianza, las fantasías eróticas y los encuentros clandestinos van erosionando la vida tranquila que compartían, hasta transformarla en un terreno plagado de incertidumbre. Cada episodio deja claro que los límites entre la lealtad y el deseo son más frágiles de lo que parecen, y la tensión no hace más que aumentar.

Fidelidad (interior de nota)

La particularidad de Fidelidad está en cómo combina escenas de alto voltaje con momentos de vulnerabilidad emocional. No se trata solo de sexo o de infidelidades, sino de explorar lo que ocurre cuando los personajes se enfrentan a lo que realmente desean y a lo que están dispuestos a sacrificar por ello.

Aunque la serie no está pensada para todo tipo de público —su tono adulto y su mirada directa sobre el deseo la vuelven una propuesta intensa—, se convirtió rápidamente en una de las producciones más comentadas dentro de Netflix. Queda claro que no solo engancha por la provocación, sino porque deja al descubierto esas grietas invisibles que pueden existir en cualquier relación.

Tráiler de Fidelidad

Reparto de Fidelidad

  • Michele Riondino como Carlo Pentecostés

  • Lucrezia Guidone como Margherita Verna

  • Carolina Sala como Sofía Casadei

  • Leonardo Pazzagli como Andrea

  • María Paiato como Anna Verna

  • Maurizio Donadoni como Paolo Pentecostés

  • Maurizio Lastrico como Marco

