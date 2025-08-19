Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025, tras una relación de casi nueve años y cinco hijos en común. La noticia se difundió con una imagen del anillo y el mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". ¿Qué otras parejas de famosos demoran su boda?

El anillo, un espectacular diamante ovalado de entre 25 y 45 quilates, fue tasado en unos 5 a 6 millones de euros. También se habla de regalos de lujo como coches, relojes y accesorios. Según rumores surgidos en medios españoles, la boda podría celebrarse después del 19 de julio de 2026, una vez concluido el Mundial de Fútbol.

La noticia del casamiento de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo es tendencia no solo porque confirma uno de los compromisos más esperados del mundo del espectáculo y el deporte, sino también por la magnitud del anillo que él le regaló, valuado en varios millones y por la manera en que ambos lo anunciaron en redes sociales, con un mensaje romántico que se viralizó en minutos. Los principales medios internacionales replicaron la noticia y las imágenes, mientras que en Instagram y Twitter los comentarios, memes y felicitaciones se cuentan por millones. Además, la expectativa en torno a la “boda del siglo” mantiene a fans y prensa atentos a cada detalle, desde la posible fecha hasta los regalos y el lugar de la celebración.