IR A
IR A

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

su compromiso arrasó en redes y medios de todo el mundo: lujo, romance y expectativa por una boda que ya llaman la del siglo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Redes sociales
La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

Redes Sociales

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025, tras una relación de casi nueve años y cinco hijos en común. La noticia se difundió con una imagen del anillo y el mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". ¿Qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Es un ícono de la moda, seguido por millones de personas en todo el mundo.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo: así se veía antes

El anillo, un espectacular diamante ovalado de entre 25 y 45 quilates, fue tasado en unos 5 a 6 millones de euros. También se habla de regalos de lujo como coches, relojes y accesorios. Según rumores surgidos en medios españoles, la boda podría celebrarse después del 19 de julio de 2026, una vez concluido el Mundial de Fútbol.

La noticia del casamiento de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo es tendencia no solo porque confirma uno de los compromisos más esperados del mundo del espectáculo y el deporte, sino también por la magnitud del anillo que él le regaló, valuado en varios millones y por la manera en que ambos lo anunciaron en redes sociales, con un mensaje romántico que se viralizó en minutos. Los principales medios internacionales replicaron la noticia y las imágenes, mientras que en Instagram y Twitter los comentarios, memes y felicitaciones se cuentan por millones. Además, la expectativa en torno a la “boda del siglo” mantiene a fans y prensa atentos a cada detalle, desde la posible fecha hasta los regalos y el lugar de la celebración.

Georgina y Cristiano Ronaldo
La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

Cuáles son las parejas de famosos que aún no se casaron aunque llevan mucho tiempo juntos

  • Enrique Iglesias & Anna Kournikova: Llevan juntos desde 2001, son padres de dos mellizos, y aunque Enrique dijo: "No estamos casados, pero me gustaría casarme con ella y quizá lo hagamos en un futuro", todavía no concretaron una boda.
  • Oprah Winfrey & Stedman Graham: Juntos desde 1986, vivieron juntos desde 1991 y estuvieron comprometidos, pero finalmente suspendieron la boda. Llevan más de 30 años juntos sin un matrimonio formal.
  • Goldie Hawn & Kurt Russell: Una de las parejas más longevas de Hollywood: están juntos desde 1983, es decir más de cuatro décadas. Pese a su unión y un hijo en común, nunca se casaron.
  • Courteney Cox & Johnny McDaid, Rose Byrne y Bobby Cannavale, Sam Rockwell y Leslie Bibb, entre otros.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

Una leyenda eligió sin dudar entre Messi y Cristiano.

La gloria del fútbol que ganó 3 Balones de Oro y fue categórico al elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

Nueva renuncia en el Gobierno: un funcionario clave del INDEC dejó su cargo

Otra renunciar en el Gobierno: se fue el director de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC

Hace 6 minutos
El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 22 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 23 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 39 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 41 minutos