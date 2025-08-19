La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

La conductora opinó sobre la confesión de la actriz, quien asumió su error y terminó la relación tras 18 años.

Gimena Accardi se confesó por primera vez tras su sorpresiva separación y reveló su infidelidad a Nicolás Vázquez . En esa línea, Georgina Barbarossa opinó sobre la ruptura e hizo una polémica defensa a la actriz.

Accardi hizo su descargo luego que trascendiera que habría engañado a su esposo con Andrés Gil, amigo de la pareja y compañero de elenco en el teatro . Si bien afirmó que cometió “un error”, desmintió que haya sido con el exactor de Casi Ángeles.

En medio de los análisis de cada situación, la conductora de A la Barbarrossa (Telefe) se mostró comprensiva con la actriz y fue tajante con Vázquez, en cómo pudo ser la relación de ambos a lo largo de los últimos 18 años en la que estuvieron juntos.

“¿ A ustedes no les pasa que estás pasando un momento brutal y de repente… te enamorás de una persona? No jodamos. Eso no significa que patees 18 o 20 años”, empezó su descargo hablando con sus panelistas.

Al mismo tiempo, haciendo eco de las palabras del actor quien le aseguró a su pareja que más allá de su error “no la define como persona”, Georgina fue contundente: “Por supuesto, chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Dejame de joder. No sabes, no se puede juzgar”.

"¿A ustedes no les pasa que estás pasando un momento brutal y de repente te enamorás de una persona? [...] Eso no significa que patees 18 o 20 años [...] ¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? déjense de joder" pic.twitter.com/swoYeQCi2x — TRONK (@TronkOficial) August 19, 2025

Gimena Accardi blanqueó que le fue infiel a Nico Vázquez y confirmó si fue con Andrés Gil

La actriz Gimena Accardi confirmó la infidelidad a Nicolás Vázquez en medio de rumores que indicaban que había tenido una relación paralela por meses enteros. Sin embargo, aseguró que fue “un desliz” en 18 años de relación, pero que había sido perdonada. “Me equivoqué”, indicó en Sería Increíble en Olga.

“Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, indicó luego de que, en LAM, Ángel de Brito haya confirmado que la actriz estuvo con otra persona. Pero allí indicaron que la relación que tuvo fue paralela durante meses, algo que ella desmintió.

Respecto a la persona con la que fue infiel, indicó que “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

De este modo, desmintió que haya sido con Andrés Gil, su compañero de obra y pareja de Candela Vetrano, amiga de Accardi y Nico Vázquez. Algo que en las redes se hizo presente, luego de que De Brito haya dicho que fue infiel con un actor del medio que era del entorno.