19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fuertes tormentas azotan todo el AMBA: a qué hora podría dejar de llover

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes precipitaciones para las próximas horas en gran parte del país y específicamente en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Corren en riesgo los partidos de la noche?

Por
Lluvias y tormentas para este martes en CABA.

Lluvias y tormentas para este martes en CABA.

Luciano Thieberger

Con la llegada de la ciclogénesis se esperan abundantes precipitaciones hasta bien entrada la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias y tormentas en gran parte del país y puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. ¿Hasta cuándo?

Te puede interesar:

Mapa de la ciclogénesis, hora por hora en vivo: cuándo lloverá más fuerte

De acuerdo con lo que anunció el ente meteorológico, para este martes se esperan lluvias fuertes durante toda la mañana que se extenderán por la tarde, con cifras alrededor de un 70% y 100% de precipitaciones en al menos 9 provincias del país. Además, con vientos superiores a los 30 km/h.

Lluvia Buenos Aires
El SMN detalló que habrá un cambio drástico en las condiciones del tiempo en el AMBA.

El SMN detalló que habrá un cambio drástico en las condiciones del tiempo en el AMBA.

Las lluvias copiosas, sin embargo, podrían ir debilitándose hacia la noche, bajando su porcentaje a un 40% en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Con este panorama, hinchas de Huracán, Racing y de Vélez deberán estar atentos al pronóstico ya que ambos afrontarán sus compromisos por Copa Libertadores.

Si bien desde el Fortín no se pronunciaron al respecto, por el lado de la Academia deslizaron que existiría la posibilidad de postergar el encuentro ante Peñarol debido a las tormentas.

Entonces, ¿hasta cuándo se extenderán las lluvias? de acuerdo con lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, es probable que llueva hasta el miércoles al mediodía. Por la mañana del miércoles se esperan algunos chaparrones que luego se transformarán en lluvias aisladas. Por la tarde se pronostica que ya las precipitaciones cesen, aunque el viento seguirá presente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Llegó la ciclogénesis: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas en Buenos Aires y varias provincias

El tiempo cambiará bruscamente en el AMBA.

Qué es una ciclogénesis: el proceso meteorológico que afectará al país

Las tormentas afectarán el centro del país.

Llega la ciclogénesis: hay alerta por tormentas y ráfagas en 11 provincias

El noroeste del país se verá afectado por fuertes vientos.

Ya llega la ciclogénesis: hay frío, lluvias y alerta por ráfagas en seis provincias

La ciclogénesis dejaría lluvias de 50 a 100 mm entre el martes 19 y el miércoles 20

La inminente llegada de la ciclogénesis ya tiene fecha: cuándo empieza el temporal

Se espera un fin de semana con frío y alguna lluvia.

Frío, lluvias y viento: cuándo mejora el clima en el AMBA y qué pasará en el resto del país

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 28 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 33 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 42 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 48 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 58 minutos