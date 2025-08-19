Fuertes tormentas azotan todo el AMBA: a qué hora podría dejar de llover El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes precipitaciones para las próximas horas en gran parte del país y específicamente en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Corren en riesgo los partidos de la noche? Por







Lluvias y tormentas para este martes en CABA. Luciano Thieberger

Con la llegada de la ciclogénesis se esperan abundantes precipitaciones hasta bien entrada la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias y tormentas en gran parte del país y puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. ¿Hasta cuándo?

De acuerdo con lo que anunció el ente meteorológico, para este martes se esperan lluvias fuertes durante toda la mañana que se extenderán por la tarde, con cifras alrededor de un 70% y 100% de precipitaciones en al menos 9 provincias del país. Además, con vientos superiores a los 30 km/h.

Lluvia Buenos Aires El SMN detalló que habrá un cambio drástico en las condiciones del tiempo en el AMBA. Pexels Las lluvias copiosas, sin embargo, podrían ir debilitándose hacia la noche, bajando su porcentaje a un 40% en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Con este panorama, hinchas de Huracán, Racing y de Vélez deberán estar atentos al pronóstico ya que ambos afrontarán sus compromisos por Copa Libertadores.

Si bien desde el Fortín no se pronunciaron al respecto, por el lado de la Academia deslizaron que existiría la posibilidad de postergar el encuentro ante Peñarol debido a las tormentas.

Entonces, ¿hasta cuándo se extenderán las lluvias? de acuerdo con lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, es probable que llueva hasta el miércoles al mediodía. Por la mañana del miércoles se esperan algunos chaparrones que luego se transformarán en lluvias aisladas. Por la tarde se pronostica que ya las precipitaciones cesen, aunque el viento seguirá presente.