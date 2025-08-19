IR A
IR A

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Un thriller con atmósfera opresiva y tintes sociales que divide a la crítica: mientras algunos elogian la tensión constante, otros cuestionan su verosimilitud y profundidad dramática.

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: en medio de un contexto donde cada vez se habla más de la dificultad de acceder a una vivienda digna, la plataforma acaba de sumar a su catálogo una producción que refleja esta problemática con crudeza. ¿De cuál se trata?.

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
Te puede interesar:

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

La cinta se convirtió rápidamente en tendencia porque muestra lo complejo que puede ser alquilar y sostener una vida tranquila incluso teniendo trabajo estable, tocando una fibra sensible para millones de personas en todo el mundo.

El relato generó opiniones encontradas tanto en la crítica especializada como en el público. En FilmAffinity (nota: 5,8/10) se resalta la intensidad del relato y su trasfondo familiar, destacando la interpretación de Vanessa Kirby, cuya actuación logra conectar emocionalmente con el espectador. Sin embargo, se señala que la historia merecía una mayor proyección en salas de cine para desplegar todo su potencial. Por su parte, Infobae subraya que la fusión entre realismo social y thriller extremo tiene momentos brillantes, pero también altibajos. La acumulación de situaciones límite puede restar verosimilitud, aunque el elenco ofrece un sólido sustento dramático que mantiene la tensión.

Sinopsis de La noche siempre llega, la película de Netflix que está siendo tendencia

Lynette (Vanessa Kirby) enfrenta una noche decisiva: necesita reunir 25 000 dólares en tan solo unas horas para evitar el desalojo de su hogar y garantizar el futuro de su hermano con síndrome de Down. Sin embargo, una traición profunda —su madre gastó el dinero en un auto— desencadena una madrugada llena de peligros, urgencia y decisiones extremas. La ciudad de Portland, con sus barrios gentrificados y lugares abandonados, actúa como un personaje más en esta odisea cargada de tensión.

Tráiler de La noche siempre llega

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La noche siempre llega

El elenco combina nombres de peso que aportan profundidad y realismo a esta historia oscura:

  • Vanessa Kirby como Lynette, una protagonista intensa y emocionalmente compleja.
  • Jennifer Jason Leigh interpreta a Doreen, la madre de Lynette, cuya decisión imprudente desencadena el conflicto central.
  • Zack Gottsagen es Kenny, el hermano mayor de Lynette, cuya dependencia emocional la empuja a actuar con urgencia.
  • Stephan James como Cody, un conocido con pasado complicado que se torna aliado incómodo.
  • Randall Park da vida a Scott, una figura egoísta que representa otra de las opciones desesperadas de Lynette.
  • Julia Fox encarna a Gloria, una vieja amiga que aporta tensión y ambigüedad al relato.
  • También forman parte del reparto Michael Kelly y Eli Roth.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rita Cortese en En el barro.

Rita Cortese criticó el desfinanciamiento del INCAA tras el éxito de En el barro

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

Una miniserie francesa se encuentra en el top ten de las más vistas, se trata de jóvenes y millonarios, disponible ya en Netflix.
play

Jóvenes y millonarios es una de las series del momento en Netflix: ¿por qué ganar la lotería puede ser un problema?

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

Las Series de Netflix que te dejarán pensando
play

¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor

últimas noticias

Nueva renuncia en el Gobierno: un funcionario clave del INDEC dejó su cargo

Otra renunciar en el Gobierno: se fue el director de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC

Hace 11 minutos
El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 27 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 28 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 44 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 46 minutos