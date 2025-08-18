18 de agosto de 2025 Inicio
Llega la ciclogénesis: hay alerta por tormentas y ráfagas en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos amarillos por fuertes precipitaciones y vientos que pueden alcanzar los 140 km/h. En la Ciudad de Buenos Aires se esperan varios días de inestabilidad.

Las tormentas afectarán el centro del país.

Las tormentas afectarán el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alertas amarillas por tormentas y viento para 11 provincias, en un contexto donde la Ciudad de Buenos Aires y el centro del país empiezan a sentir los efectos de la ciclogénesis que golpeará con fuerza entre martes y miércoles.

El noroeste del país se verá afectado por fuertes vientos.
En la zona del AMBA, la jornada comienza con algo de neblina y una mínima de 12°. Por la tarde se espera una máxima de 17° y lluvias aisladas, y ya en horas de la noche se sumarán ráfagas del sector este que pueden alcanzar los 50 km/h. Las tormentas más fuertes llegarán el martes, con precipitaciones durante todo el día.

El sitio especializado Meteored anticipó que entre el martes 19 y el miércoles 20 se desarrollará una ciclogénesis que avanzará sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, trayendo fuertes vientos y tormentas que dejarán acumulados entre 50 a 100 mm.

Este lunes, la provincia de Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, el este de Entre Ríos, el sur de Santiago del Estero, el sur de La Rioja y el norte de San Luis se encuentran bajo alerta por tormentas localmente fuertes con actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional, con acumulados entre 20 y 70 mm.

Además, para las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y el noroeste de Tucumán rige un aviso amarillo por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Por último, el centro de Salta y Catamarca y el noroeste de Tucumán se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Alerta por tormenta 18-08-25
  • Córdoba: toda la provincia.
  • Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.
  • Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.
  • Santiago del Estero: Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.
  • La Rioja: Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
  • San Luis: Ayacucho, Chacabuco, Junín, zona serrana de Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón, Libertador General San Martín y zona serrana de General Pedernera.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 18-08-25
  • Jujuy: Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, puna y zona montañosa de Tilcara, Tumbaya, Yavi y zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
  • Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.
  • Tucumán: puna de Tafí del Valle.
  • Catamarca: Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, cordillera y puna de Tinogasta y puna de Santa María.
  • La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda

Alerta por viento zonda 18-08-25
  • Salta: valles de Cachi, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de La Poma, valles de Molinos, valles de Rosario de Lerma y valles de San Carlos.
  • Tucumán: valles de Tafí del Valle.
  • Catamarca: monte y valles de Santa María, zona de monte de Andalgalá, zona de monte de Belén, zona de monte de Pomán y zona de monte de Tinogasta.
