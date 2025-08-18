Llega la ciclogénesis: hay alerta por tormentas y ráfagas en 11 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos amarillos por fuertes precipitaciones y vientos que pueden alcanzar los 140 km/h. En la Ciudad de Buenos Aires se esperan varios días de inestabilidad. Por







Las tormentas afectarán el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alertas amarillas por tormentas y viento para 11 provincias, en un contexto donde la Ciudad de Buenos Aires y el centro del país empiezan a sentir los efectos de la ciclogénesis que golpeará con fuerza entre martes y miércoles.

En la zona del AMBA, la jornada comienza con algo de neblina y una mínima de 12°. Por la tarde se espera una máxima de 17° y lluvias aisladas, y ya en horas de la noche se sumarán ráfagas del sector este que pueden alcanzar los 50 km/h. Las tormentas más fuertes llegarán el martes, con precipitaciones durante todo el día.

El sitio especializado Meteored anticipó que entre el martes 19 y el miércoles 20 se desarrollará una ciclogénesis que avanzará sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, trayendo fuertes vientos y tormentas que dejarán acumulados entre 50 a 100 mm.

Este lunes, la provincia de Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, el este de Entre Ríos, el sur de Santiago del Estero, el sur de La Rioja y el norte de San Luis se encuentran bajo alerta por tormentas localmente fuertes con actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional, con acumulados entre 20 y 70 mm.

Además, para las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y el noroeste de Tucumán rige un aviso amarillo por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Por último, el centro de Salta y Catamarca y el noroeste de Tucumán se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta Alerta por tormenta 18-08-25 SMN Córdoba: toda la provincia.

toda la provincia. Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.

Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López. Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Santiago del Estero: Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. La Rioja: Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. San Luis: Ayacucho, Chacabuco, Junín, zona serrana de Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón, Libertador General San Martín y zona serrana de General Pedernera. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 18-08-25 SMN Jujuy: Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, puna y zona montañosa de Tilcara, Tumbaya, Yavi y zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.

Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, puna y zona montañosa de Tilcara, Tumbaya, Yavi y zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano. Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.

Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos. Tucumán: puna de Tafí del Valle.

puna de Tafí del Valle. Catamarca: Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, cordillera y puna de Tinogasta y puna de Santa María.

Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, cordillera y puna de Tinogasta y puna de Santa María. La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda Alerta por viento zonda 18-08-25 SMN Salta: valles de Cachi, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de La Poma, valles de Molinos, valles de Rosario de Lerma y valles de San Carlos.

valles de Cachi, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de La Poma, valles de Molinos, valles de Rosario de Lerma y valles de San Carlos. Tucumán: valles de Tafí del Valle.

valles de Tafí del Valle. Catamarca: monte y valles de Santa María, zona de monte de Andalgalá, zona de monte de Belén, zona de monte de Pomán y zona de monte de Tinogasta.