2 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo comenzará el clima en agosto 2026

Las proyecciones meteorológicas ya permiten anticipar cuál será la tendencia que del tiempo durante las primeras semanas del mes en gran parte del país.

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Conocé como va a estar el clima en agosto ¿Aumentan las lluvias?

Conocé como va a estar el clima en agosto ¿Aumentan las lluvias?

SMN
  • Agosto marcará un cambio en las condiciones climáticas en distintas regiones de Argentina.
  • Los pronósticos anticipan un aumento de las precipitaciones en parte del país.
  • El fenómeno de "El Niño" tendrá una influencia creciente durante los próximos meses.
  • Los especialistas seguirán monitoreando la evolución del clima de cara a lo que queda del invierno y la primavera.

Agosto marcará el inicio de una nueva etapa en las condiciones climáticas de Argentina. Los principales modelos meteorológicos anticipan un cambio en el comportamiento de las precipitaciones, con un escenario que comenzará a reflejar la influencia del fenómeno de “El Niño" en distintas regiones del país.

La nieve golpea con fuerza varias zonas cordilleranas del país.
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De acuerdo con las proyecciones, el Noreste Argentino (NEA), el Litoral y gran parte de la región Pampeana serán las zonas con mayores probabilidades de registrar lluvias por encima de los valores habituales durante agosto. Esta tendencia fue señalada por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) y también fue difundida por el sitio especializado Meteored.

El fenómeno de

El fenómeno de "El niño" afectará el clima de los próximos meses en el país.

Los especialistas aclaran que este pronóstico no implica precipitaciones constantes a lo largo del mes. En cambio, indica que el promedio de lluvias podría superar los registros normales para la época. Mientras tanto, en Cuyo y buena parte de la Patagonia se espera un comportamiento más cercano a los valores habituales, aunque la zona cordillerana podría recibir más lluvias y nevadas por el ingreso de sistemas provenientes del océano Pacífico.

Así impactará "El Niño" al clima de agosto 2026

Las previsiones también muestran que “El Niño” continuará fortaleciéndose durante los próximos meses, un escenario que influirá en la circulación atmosférica y favorecerá un aumento de las precipitaciones, principalmente en el este de Argentina. Esta situación comenzará a hacerse más evidente a medida que avance el tramo final del invierno.

Esta tendencia no solo aparece en las proyecciones del ECMWF. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno quede consolidado durante la segunda mitad del año, lo que respalda los pronósticos elaborados para agosto, septiembre y el inicio de la primavera. Los especialistas consideran que esta evolución tendrá un papel importante en el comportamiento del clima durante los próximos meses.

Se prevé un aumento de las precipitaciones tanto para agosto como para los meses siguientes.

Se prevé un aumento de las precipitaciones tanto para agosto como para los meses siguientes.

De mantenerse estas condiciones, agosto será el punto de partida de un período con mayor influencia de “El Niño" sobre el clima argentino. Por ese motivo, los especialistas seguirán monitoreando la evolución de los pronósticos para determinar cómo avanzarán las lluvias y si la tendencia prevista se mantiene durante el resto del invierno y el comienzo de la primavera.

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