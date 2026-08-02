2 de agosto de 2026 Inicio
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Tras el temporal, domingo gris y con alertas por más precipitaciones en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos amarillo y naranja por el fenómeno que continúa azotando a la Patagonia y Cuyo, mientras buena parte del resto del país enfrenta una jornada dominical con cielo plomizo.

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La nieve golpea con fuerza varias zonas cordilleranas del país.

La nieve golpea con fuerza varias zonas cordilleranas del país.

El invierno sigue azotando con fuerza a la Patagonia y Cuyo, con fuertes nevadas que complican la circulación y las normales actividades, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla y naranja en varias provincias.

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El organismo emitió aviso amarillo por nevadas para la mitad norte y sudoeste de Santa Cruz, sur y oeste de Chubut, oeste de Río Negro, oeste de Neuquén y oeste de San Juan, que se eleva a naranja en el oeste de Mendoza, donde se agrega alerta amarilla por viento, además de viento zonda en el sur.

Por otro lado, la costa de Chubut se encuentra bajo aviso amarillo por lluvias.

En tanto, el SMN definió que la provincia de Santa Cruz está bajo alerta roja por temperaturas extremas frías, en el sector oeste y parte del centro, mientras que en las Islas Malvinas la advertencia desciende a amarillo.

La zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo, azotada por las nevadas.

La zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo, azotada por las nevadas.

Sin alertas: el pronóstico para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada dominical nublada y fresca, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°, y vientos del noreste.

La semana tendrá una tesitura similar, con mínimas que podrían bajar apenas de los 10° mientras el cielo continúa cubierto.

Se viene una semana nubosa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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