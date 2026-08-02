Tras el temporal, domingo gris y con alertas por más precipitaciones en varias provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos amarillo y naranja por el fenómeno que continúa azotando a la Patagonia y Cuyo, mientras buena parte del resto del país enfrenta una jornada dominical con cielo plomizo. Por Agregar C5N en









La nieve golpea con fuerza varias zonas cordilleranas del país.

El invierno sigue azotando con fuerza a la Patagonia y Cuyo, con fuertes nevadas que complican la circulación y las normales actividades, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla y naranja en varias provincias.

El organismo emitió aviso amarillo por nevadas para la mitad norte y sudoeste de Santa Cruz, sur y oeste de Chubut, oeste de Río Negro, oeste de Neuquén y oeste de San Juan, que se eleva a naranja en el oeste de Mendoza, donde se agrega alerta amarilla por viento, además de viento zonda en el sur.

Por otro lado, la costa de Chubut se encuentra bajo aviso amarillo por lluvias.

En tanto, el SMN definió que la provincia de Santa Cruz está bajo alerta roja por temperaturas extremas frías, en el sector oeste y parte del centro, mientras que en las Islas Malvinas la advertencia desciende a amarillo.

La zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo, azotada por las nevadas. SMN Sin alertas: el pronóstico para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada dominical nublada y fresca, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°, y vientos del noreste.

La semana tendrá una tesitura similar, con mínimas que podrían bajar apenas de los 10° mientras el cielo continúa cubierto. Se viene una semana nubosa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN